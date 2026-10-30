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    Москвичей предупредили об облачной погоде с прояснениями

    Синоптик Леус: температура в Москве в пятницу поднимется до +13 градусов

    Облачное небо в Подмосковье
    Фото: Облачное небо в Подмосковье/Медиасток.рф

    Воздух в Москве 30 октября прогреется до +11…+13 градусов, а в Подмосковье — до +9…+14. Об этом в телеграм-канале заявил синоптик Михаил Леус.

    «Сегодня столица останется под влиянием северо-западной периферии обширного барического максимума, центр которого в середине дня расположится над Башкирией», — отметил он.

    По словам синоптика, на фоне понижения давления в регионе установится ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятность дождей в этот день низкая, температура остается выше средних многолетних показателей. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.

    «Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду», — добавил Леус.

    Он также рассказал, что суббота в столице пройдет без дождей, температура днем поднимется до +10…+12 градусов.

    Ранее климатолог Екатерина Пестрякова объяснила, что дефицит осадков может возникнуть зимой из-за антициклона.

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