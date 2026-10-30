Москвичей предупредили об облачной погоде с прояснениями

Синоптик Леус: температура в Москве в пятницу поднимется до +13 градусов

Воздух в Москве 30 октября прогреется до +11…+13 градусов, а в Подмосковье — до +9…+14. Об этом в телеграм-канале заявил синоптик Михаил Леус.

«Сегодня столица останется под влиянием северо-западной периферии обширного барического максимума, центр которого в середине дня расположится над Башкирией», — отметил он.

По словам синоптика, на фоне понижения давления в регионе установится ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятность дождей в этот день низкая, температура остается выше средних многолетних показателей. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.

«Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду», — добавил Леус.

Он также рассказал, что суббота в столице пройдет без дождей, температура днем поднимется до +10…+12 градусов.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова объяснила, что дефицит осадков может возникнуть зимой из-за антициклона.