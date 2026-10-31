Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с «Госуслугами»

Мошенники придумали новую уловку с записью на прием в Социальный фонд, чтобы получить доступ к «Госуслугам». Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

Аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда и обещают прибавку к пенсии из-за якобы неучтенного стажа. Для этого они предлагают записаться на прием и просят продиктовать код из СМС, который на самом деле используется для входа в личный кабинет на «Госуслугах».

«Захват учетной записи создает риск доступа к персональным сведениям и документам, которые затем могут использоваться для дальнейшего обмана. При просьбе назвать одноразовый код или пароль следует прекратить разговор», — пояснил Шейкин.

По его словам, если человек уже сообщил код, нужно сразу сменить пароль, завершить посторонние сеансы или обратиться в МФЦ для восстановления доступа.

Ранее московские полицейские рассказали, кто чаще всего попадается на уловки мошенников.