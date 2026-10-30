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    Московские полицейские рассказали, кто чаще всего попадается на уловки мошенников

    В МВД заявили, что мошенники подбирают схемы под возраст жертв

    Фото: РИА «Новости»

    Аферисты подстраивают схемы под возраст жертв: пожилых людей обманывают якобы ради сохранности их сбережений, а несовершеннолетних и молодежь стараются привлечь возможностью легкого дохода. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба столичного главка МВД России.

    «Потерпевшими становятся представители различных возрастных и социальных групп. При этом отдельные категории граждан могут быть более уязвимы к определенным сценариям мошенничества», — объяснили в ведомстве.

    Там отметили, что пожилых россиян обычно вовлекают в махинации, которые относятся к беспокойству о деньгах. Несовершеннолетние и молодые люди чаще попадаются на уловки, связанные с перепиской в сети, легким заработком, игровыми сервисами или соцсетями.

    При этом остальные возрастные группы тоже становятся жертвами аферистов, пользующихся подобными схемами.

    Ранее в Петропавловске-Камчатском пенсионер лишился почти 24 миллионов из-за «взлома Госуслуг».

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