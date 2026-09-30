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    Суд продлил меру пресечения гендиректору подмосковного рехаба Антонову

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Видновский суд продлил меру пресечения блогеру, генеральному директору рехаба в Подмосковье Антонову. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области.

    «Видновским городским судом рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Антонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 126 УК России», — заявили в ведомстве.

    По данным следователей, выполняя распоряжение Антонова, возглавлявшего реабилитационный центр в Ленинском городском округе, соучастники преступления под предлогом оказания медицинской помощи людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом, а также содействия в адаптации изменившихся людей к жизни, похитили одного из потерпевших.

    Они проникли в его квартиру и доставили в центр. Других потерпевших тоже лишали свободы, применяли насилие, используя оружие, и удерживали в центре.

    Суд продлил меру пресечения Антонову в виде заключения под стражу до 3 ноября 2026 года.

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