Суд продлил меру пресечения гендиректору подмосковного рехаба Антонову

Видновский суд продлил меру пресечения блогеру, генеральному директору рехаба в Подмосковье Антонову. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области.

«Видновским городским судом рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Антонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 126 УК России», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, выполняя распоряжение Антонова, возглавлявшего реабилитационный центр в Ленинском городском округе, соучастники преступления под предлогом оказания медицинской помощи людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом, а также содействия в адаптации изменившихся людей к жизни, похитили одного из потерпевших.

Они проникли в его квартиру и доставили в центр. Других потерпевших тоже лишали свободы, применяли насилие, используя оружие, и удерживали в центре.

Суд продлил меру пресечения Антонову в виде заключения под стражу до 3 ноября 2026 года.