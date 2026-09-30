Сегодня 18:30 Брал на мушку, теперь попал в объективы папарацци: Сашу Солдата сняли три года спустя после освобождения Фото: Википедия Криминал

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На днях в Сети появилось фото — пожилой плотного сложения мужчина в дорогой тактической одежде и бейсболке стоит у внедорожника где-то в Подмосковье. Ничего примечательного — если не считать, что в объективе фотографов Shot оказался человек, который сам не раз смотрел на своих жертв через прицел. А опубликованный снимок — первое после освобождения фото киллера Александра Пустовалова, известного в криминальном мире как Саша Солдат. Биография одного из самых «эффективных» киллеров России, отсидевшего срок за свои злодеяния от звонка до звонка, — в материале 360.ru.

Александр Сергеевич Пустовалов родился 25 сентября 1973 года в Москве. Мальчика растила одна мать, воспитательница в детском саду. В детстве Александр учился в музыкальной школе по классу фортепиано, занимался дзюдо и получил спортивный разряд. После восьмого класса пошел работать на Завод имени Хруничева. Бывалые заводчане дивились, с какой легкостью порой ему давалось выполнение операций, которые опытные работники считали непростыми. Саше вообще нравился порядок: в школьные годы он вступил в народную дружину и патрулировал улицы. Желание достойно служить было сполна реализовано после призыва в ряды Вооруженных сил. В 1991–1993 годах Пустовалов служил в морской пехоте, а после демобилизации хотел было попасть в одно из спецподразделений МВД, однако его не приняли из-за отсутствия высшего образования. Парню посоветовали попробовать силы в патрульно-постовой службе. Амбициозному Пустовалову предложение показалось оскорбительным, и от столь «заманчивого» начала карьеры он отказался.

Фото: изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Армейская выучка у барной стойки Зато услуги его понадобились людям, стоявшим по ту сторону закона. Поворотным эпизодом стала драка в одном из московских заведений. Великолепную физическую форму, ловкость и поставленный удар лицезрели представители одной из группировок, присутствовавшие в баре. Физически крепкий бывший морпех привлек внимание представителей преступного мира. По версии aif.ru, сначала его пригласили к себе «ивантеевские», поддерживавшие отношения с «ореховскими». И лишь после этого Пустовалова заметил Дмитрий Белкин (Ореховская ОПГ). Пустовалов стал сперва телохранителем и одним из доверенных людей Дмитрия Белка Белкина, а затем Сергея Оси Буторина. Верность, дисциплинированность и исполнительность Пустовалова трудно было не заметить, за что «ореховские» и нарекли его Солдатом. По словам исследователя криминального мира, журналиста и писателя Олега Фочкина, Пустовалов воспринимал себя исполнителем приказов и якобы назывался чистильщиком, поскольку значительная часть тех, кто попал в его прицел, были отнюдь не невинными агнцами.

Без уважения к авторитетам Ударными темпами Саши Солдата изводил врагов «ореховских» в период с 1994 по 1999 годы. Одним из первых известных эпизодов стало убийство в августе 1995 года Александра Биджамо (ассирийская преступная группировка). Конфликт возник из-за коммерсантов, находившихся под покровительством «ореховских». Биджамо вместе с сопровождавшим его авторитетом Уткиным приехали решить спорный вопрос. Однако вместо беседы по душам заговорили пистолеты Пустовалова и его сообщника. Очищаться приходилось и изнутри. У «ореховских» не считалось возможным злоупотреблять чем-либо, поэтому ценителей «запрещенки» ждали либо суровые наказания, либо — смертный приговор. Один из участников банды Горюшкин оправдал свою фамилию 16 июля 1996 года. В руки неумолимого Саши Солдата его толкнула любовь к веществам, запрещенным на территории Российской Федерации. Менее чем через месяц — 21 августа — за то же хобби Пустовалов отправил к праотцам другого «ореховского» — Мещенко. В конце 1996-го Пустовалов по приказу Сергея Буторина участвовал в убийстве Александра Алика Калигина и Игоря Панина (оба — из Кунцевской ОПГ). По одной из версий, «кунцевские» поссорились с «ореховскими» из-за того, что последние посягнули на их активы. По другой, Калигин отдал в ремонт свой автомобиль на СТО, которое принадлежало одинцовской ОПГ. Забирая машину из сервиса, Алик устроил перепалку с механиком, дело дошло до драки. И будто бы решить вопрос с несговорчивым клиентом взялись «ореховские». Факт остается фактом: 3 октября Калигина вместе с Игорем Паниным и Александром Скворцовым застрелили на выходе из кафе «Сетунь».

Фото: изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Саша Солдат в гостях у Саши Македонского Но самая крупная рыба попалась Солдату не у кафе, названного в честь реки, а у моря, в Греции. И жертву свою Пустовалов брал тепленькой. В другом состоянии знаменитого убийцу Александра Солоника, более известного как Саша Македонский, провести вокруг пальца было бы непросто. Солоник после побега из «Матросской тишины» скрывался в Греции. По версии следствия, Сергей Буторин (Ореховская ОПГ) опасался, что он, потрудившийся и на «ореховских», может рассказать о заказных убийствах (так, за убийство Валерия «Глобуса» Длугача, совершенное по заказу другой ОПГ, «ореховские» презентовали Солонику модный японский автомобиль). Другой известный киллер 90-х Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат установил подслушивающую аппаратуру на вилле, где Солоник кутил вместе с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 1996» Светланой Котовой. На одной из пленок Буторин услышал фразу Солоника: «Осю (то есть Буторина — прим. ред.) пора валить». Было решено: в теплую Грецию едут четверо мужчин с холодными взглядами. Был среди них и Пустовалов. Киллеры поселились недалеко от виллы Македонского, дали о себе знать, и 31 января 1997 года Пустовалов пригласил Солоника заехать к ним в гости. На вилле киллеры и расправились с Македонским и его принцессой. Наводку, где искать труп самого удачливого (до той поры!) убийцы ельцинской России, киллеры подбросили руоповцам, также оказавшимся в то время в Греции. «Пока собирали на стол, я успел отрезать шнур от утюга. Потом просто: придушил слегка Сашку за шею, повалил на пол, и там уже все. Потом кончили Светлану, она успела крикнуть. Солоник был одет в рубашку, серые брюки с ремнем, легкие туфли», — вспоминал на суде Пустовалов. Другой жертвой, имевшей некоторое отношение к Греции, стал лидер греческой преступной группировки Артур Кюльбяков. «Ореховские» были с «греками» не в лучших отношениях, поэтому, когда 25 февраля 1997 года Пустовалов и ко, отдыхавшие в ресторане, увидели там Кюльбякова, они бросились звонить Буторину. В трубке прогрохотало: «Валить сразу и без колебаний». Сказано — сделано.

«Когда понял, что это милиция, вышел из укрытия» Пустовалова задержали 19 ноября 1999 года. Сопротивления при аресте он не оказал. «Он спрятался сначала, квартира была пустая. Потом, когда понял, что это не бандиты, а сотрудники милиции, вышел из укрытия», — рассказывал «Известиям» в 2023 году бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОП) по Москве Михаил Игнатов. Он допустил, что Саша Солдат неспроста допустил утечку: понял, что безопаснее в местах лишения свободы, чем на воле. Следствие шло около пяти лет. Пустовалов признавал лишь то, что правоохранители могли доказать. На начальство Солдат вину не перекладывал, да и вообще о многом не распространялся. Мосгорсуд 19 мая 2004-го признал его виновным и назначил 22 года заключения. После нового рассмотрения 17 августа 2005 года окончательный срок составил 23 года. В декабре 2016-го Пустовалова признали виновным еще в четырех убийствах, после чего общий срок увеличили до 24 лет колонии строгого режима. В последний раз Солдату предъявили обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных статьями «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц». «Назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, и по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Мосгорсуда в 2005 году Пустовалову окончательно назначено наказание в виде 24 лет колонии строгого режима», — отмечали тогда в СК. Всего за Пустоваловым числятся 22 доказанных убийства.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети/360.ru / 360.ru

Из киллера — в гробовщика Первые годы заключения Пустовалов провел далеко не образцово. К моменту перевода из Владимирского централа в ИК-9 Тверской области он имел 80 взысканий, восемь раз помещался в карцер и 12 раз — в штрафной изолятор. После перевода его поведение изменилось. Тюремное начальство сыграло недобрую шутку: его отправили сколачивать гробы и делать венки для похорон. Солдат не роптал, и его перевели на засольщика овощей, а позднее отправили ремонтировать автомобили. Со временем Пустовалов стал добиваться смягчения режима. Он ссылался на признание вины, сотрудничество со следствием, погашенные исковые требования, семью и хорошее поведение. Администрация колонии поддерживала одно из его ходатайств, однако суд отказал. Позже он просил о переводе в колонию-поселение, но и это прошение не удовлетворили. Сообщалось, что на свободу Саша Солдат вышел на день-два раньше официального срока. Так и он, и сотрудники тюрьмы уберегли себя от внимания назойливой прессы. Нежелательное внимание Проведя в заключении 24 года, Александр Пустовалов оказался на воле в 2023 году. Он отбыл наказание полностью. После освобождения суд установил за ним административный надзор: в течение трех лет ему предписывается соблюдать ряд ограничений, в том числе регулярно отмечаться в полиции. Срок ограничений истечет во второй половине ноября этого года. Сообщалось, что Пустовалов вместе с женой и ребенком живет под Москвой, и некоторые СМИ не исключают, что намерен покинуть Россию после того, как срок ограничений подойдет к концу. А пока фотографии 53-летнего Пустовалова, стоящего в кепке у английского внедорожника, расходятся по Сети и напоминают: кровавое прошлое не так далеко, как нам кажется.

Фото: изображение создано при помощи нейросети / 360.ru