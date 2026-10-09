Москвича задержали за развращение школьниц из Калининграда

Москвича, который развращал четырех школьниц по видео, задержали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, девочкам из Калининграда было меньше 12 лет.

По предварительным данным, 41-летний мужчина устанавливал контакты с несовершеннолетними в одном из мессенджеров с апреля по июнь 2026 года. Он находил школьниц в различных сообществах и писал им в личные сообщения. Если получал ответ, то продолжал общение и звонил по видео. Во время звонков москвич совершал действия сексуального характера. В жертвы он выбрал девочек из Калининграда, хотя сам находился в столице России.

Злоумышленника задержали и привезли в Калининград. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Его отправили под стражу вплоть до 14 ноября. Теперь москвичу грозит пожизненное лишение свободы.

В 2025 году на тренера из Екатеринбурга завели 33 дела за совращение ученицы.