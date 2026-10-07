В Приангарье пенсионер расстрелял семейную пару

В деревне Седанкино Иркутской области пенсионер расстрелял семейную пару из соседнего села. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, 69-летний пенсионер пригласил супругов выкопать картошку в поле. После работы он предложил им переночевать у него дома. Во время ссоры пенсионер выстрелил в пару из ружья и скрылся.

Тела погибших обнаружили в доме. Потерпевшие более двух недель числились пропавшими без вести.

Полицейские выследили подозреваемого и задержали. Пенсионеру предъявили обвинение в убийстве двух лиц, сообщили в СК региона.

По ходатайству следствия суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас проводятся экспертизы и следственные действия.

Накануне в Тольятти мужчина задушил и расчленил свою любовницу после ссоры, а затем выкинул ее останки в водоем.