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    В Приангарье пенсионер расстрелял семейную пару

    Фото: РИА «Новости»

    В деревне Седанкино Иркутской области пенсионер расстрелял семейную пару из соседнего села. Об этом сообщил источник 360.ru.

    По его данным, 69-летний пенсионер пригласил супругов выкопать картошку в поле. После работы он предложил им переночевать у него дома. Во время ссоры пенсионер выстрелил в пару из ружья и скрылся.

    Тела погибших обнаружили в доме. Потерпевшие более двух недель числились пропавшими без вести.

    Полицейские выследили подозреваемого и задержали. Пенсионеру предъявили обвинение в убийстве двух лиц, сообщили в СК региона.

    По ходатайству следствия суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас проводятся экспертизы и следственные действия.

    Накануне в Тольятти мужчина задушил и расчленил свою любовницу после ссоры, а затем выкинул ее останки в водоем.

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