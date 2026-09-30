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    В Нижегородской области пресекли производство документов для статуса беженца

    Фото: РИА «Новости»

    Правоохранители пресекли производство фальшивых документов для получения статуса беженца релокантами в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

    Сотрудники Следкома вместе с коллегами из ФСБ России пресекли противоправную деятельность россиянина 1997 года рождения. Его заподозрили в производстве и продаже поддельных документов, которые затем использовали находящиеся за границей граждане России для получения статуса политического беженца.

    «Установлено, что злоумышленник за денежное вознаграждение изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов, содержащие официальную символику правоохранительных и иных государственных органов власти», — заявили силовики.

    Мужчину задержали. Во время обысков у него нашли более 150 печатей разных ведомств и минимум 200 экземпляров поддельных документов. По факту случившегося возбудили и расследовали дело по статье о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, госнаград, печатей, штампов и бланков.