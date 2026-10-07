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    На Кубани задержали участника запрещенной в России террористической организации

    Фото: РИА «Новости»

    Оперативники ФСБ задержали мужчину, причастного к запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

    «Установлено, что житель Белоглинского района, являясь сторонником радикальной националистической идеологии, инициативно посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителями проукраинской террористической организации», — заявили в ведомстве.

    По заданию куратора он должен был обеспечивать информационную поддержку ее деятельности и распространять идеологию среди населения края: мужчина написал несколько антироссийских статей и отправил их украинской стороне.

    По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности организации, признанной террористической. Теперь задержанному грозит срок до 20 лет лишения свободы.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тамбове агента Киева, который готовил подрыв машин сотрудников ОПК.

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