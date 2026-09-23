RT: матери-героини получают 76,5 тыс. рублей в месяц в 2026 году

Матерям-героиням в 2026 году положена ежемесячная выплата или набор льгот в дополнение к разовой выплате в миллион рублей. Об этом рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова, сообщает RT .

Звание матери-героини присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десятерых и более детей. Социальный фонд назначает ежемесячную выплату автоматически. В 2026 году ее размер составляет 76 458,4 рубля.

Неработающие пенсионерки с этим званием могут дополнительно получать 415% социальной пенсии — с 1 апреля это 39 110,1 рубля в месяц. Такую доплату назначают по заявлению и перечисляют вместе с пенсией.

Вместо ежемесячной выплаты мать-героиня может выбрать полный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства, санаторную путевку по медицинским показаниям, льготный проезд, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, а также право на бесплатный земельный участок.

По словам Свечниковой, при выборе денежной выплаты сохраняются право на внеочередное медобслуживание, приоритет при получении бесплатной путевки, внеочередную покупку билетов и льготы на отпуск.