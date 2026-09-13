Стаж есть, а баллов не хватает. Что делать, чтобы получить страховую пенсию?

Достижение пенсионного возраста еще не гарантирует получения страховой пенсии. Для ее назначения нужны стаж и пенсионные баллы, часть которых при необходимости можно докупить. Как это сделать и о чем стоит позаботиться заранее, узнал 360.ru.

Что нужно для выхода на пенсию

Для назначения страховой пенсии по старости нужны три условия: достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов. В 2026 году право на нее получают мужчины в 64 года и женщины в 59 лет. Если стажа или баллов не хватает, страховую пенсию не назначат. Социальную пенсию по старости можно получить на пять лет позже.

Фото: РИА «Новости»

Как формируется страховая пенсия

Размер страховой пенсии зависит от накопленных баллов. Их умножают на стоимость одного балла, которую государство индексирует. В 2026 году она составляет 156,76 рубля. К этой сумме прибавляют фиксированную выплату — 9584,69 рубля в 2026 году. Для некоторых пенсионеров, например имеющих иждивенцев или необходимый северный стаж, она выше.

Почему баллов может не хватить

С нехваткой баллов нередко сталкиваются индивидуальные предприниматели и люди с невысокой официальной зарплатой. Об этом 360.ru рассказала пенсионный юрист Анна Решетникова. «Если продолжительное время работают ИП и платят, например, минимальные фиксированные платежи в Пенсионный фонд, то у них формируется менее одного балла за год. А для того чтобы выйти на пенсию, нужно 30», — рассказала она.

Фото: РИА «Новости»

С такой же проблемой, по словам Решетниковой, сталкиваются люди, которые долгое время получали низкую зарплату. Еще одна причина — невозможность подтвердить заработок за 90-е годы. «Были различные компании и частные предприниматели, которые имели частные формы собственности, не передавали документы в архивы, и, соответственно, нет зарплаты, человек не может никак ее подтвердить», — отметила юрист. Поэтому перед покупкой баллов стоит проверить, все ли пенсионные права уже учтены. Это можно сделать в выписке из лицевого счета Соцфонда. «Ко мне как к юристу обращаются не за покупкой пенсионных баллов, потому что внести деньги — это самое простое, а как бесплатно их все-таки натянуть. Добираем с учетом заработка <…> дополнительным стажем, нестраховые периоды — это периоды ухода за детьми», — рассказала Решетникова.

Как купить пенсионные баллы

Если баллов или стажа не хватает, их можно получить с помощью добровольных взносов в СФР. Для этого нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление можно подать через «Госуслуги» или клиентскую службу СФР, а самозанятым — через приложение «Мой налог». Минимальный взнос в 2026 году составляет 71 525,52 рубля. Его можно внести сразу или частями до конца года. За полный календарный год такой платеж дает 1,09 балла и год стажа.

Фото: РИА «Новости»

Стоимость приобретения балла не следует путать с его стоимостью при расчете пенсии. При минимальном взносе один приобретаемый балл обходится примерно в 65,6 тысячи рублей, тогда как при расчете пенсии он дает 156,76 рубля в месяц. Максимальный взнос в 2026 году — 572 204,16 рубля. Он позволяет получить 8,72 балла и один год стажа. «Когда недостаточно одного-двух баллов, еще можно как-то решить этот вопрос. Но когда не хватает пять и больше, человеку просто приходится ждать выхода на пять лет позже. Это социальная пенсия», — объяснила Решетникова. То есть если стажа или баллов не хватает, страховую пенсию не назначат. Человек сможет претендовать только на социальную пенсию по старости, которую назначают на пять лет позже.

Какие действуют ограничения