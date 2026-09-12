В Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей Димитрия Донского

Общегородской крестный ход с частицей мощей святого князя Димитрия Донского завершился на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Верующие начали молитвенное шествие у Казанского кафедрального собора. Во главе процессии пронесли ковчег с частицей мощей Димитрия Донского и Казанскую икону Божией Матери. Участники прошли по историческому центру города, а весь маршрут занял около часа.

За шествием на Невском проспекте наблюдали жители и гости города. Многие выходили на балконы и тротуары, чтобы увидеть процессию и снять происходящее на телефоны.

На площади Александра Невского к участникам присоединились верующие, прошедшие малым крестным ходом от Александро-Невской лавры. Они принесли ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского.

Еще одной частью торжеств стало водное шествие из крепости Орешек. Именно там мощи Александра Невского находились с 1 октября 1723 года по 30 августа 1724 года.

Торжества завершил праздничный молебен перед ковчегами с мощами Димитрия Донского и Александра Невского, а также Казанской иконой Божией Матери.

Ранее частицу мощей также доставили в Главный храм Вооруженных сил России.