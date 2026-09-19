Верующие в очереди к деснице святителя Спиридона Тримифунтского помогают друг другу, чем могут, посвящают время молитве, рассказали «Патриаршие добровольцы». Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Во время многочасового стояния люди делятся друг с другом водой, наливают соседям чай из термоса. Тем, кому приходится тяжелее, уступают место, рассказали волонтеры. Многие молятся и поют акафисты.

«Очередь превращается в одну большую семью, Это и есть чудо, которое начинается еще до того, как человек подойдет к святыне», — поделились добровольцы.

Ранее организаторы объявили, что мощи святителя Спиридона пробудут в Храме Христа Спасителя 20 сентября до 14:00. Доступ в очередь в воскресенье закроют в 10:00.