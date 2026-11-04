Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленной из Китая машины

Заказавший автомобиль из Китая россиянин получил неожиданный подарок в виде живого кота, оказавшегося в салоне доставленной машины. Об этом сообщил телеграм-канал «Что там, Москва?» , опубликовавший кадры с обнаруженным пушистым путешественником.

На кадрах было видно, как напуганный кот, чей окрас напоминал табби или бенгальский тип, прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Животное не желало покидать машину, а сотрудники автосервиса пытались его поймать. Несколько раз кот убегал и прятался в новом месте.

Механики отметили, что сначала он находился в автомобиле марки Hongqi, а затем перебрался в Changan. Даже пошутили, что он предпочитает китайский автопром. Но в итоге испуганное животное достали из автомобиля. История пушистого, как пошутил один из пользователей — «нелегального мигранта», благополучно завершилась — ему нашли новых хозяев.

Ранее в США хозяйке вернули кота по кличке Тертл, пропавшего более полутора лет назад. История закончилась хорошо благодаря микрочипу и соцсетям.