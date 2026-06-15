На северо-востоке Подмосковья мужчина спас застрявшего в сетке утенка

В Подмосковье в Пушкинском округе местный житель спас утенка, запутавшегося в металлической сетке. Видео опубликовали в группе «Типичное Пушкино» во «ВКонтакте».

Утенок запутался в сетке и не смог самостоятельно выбраться. Мужчина спустился к птице и аккуратно вызволил ее из ловушки.

Ранее во Владивостоке из забитой мусором квартиры вызволили более 10 кошек. Квартира находится на 11-м этаже многоквартирного дома. Хозяйка жилища пропала. Соседи заметили, что она долгое время не появлялась, а за дверью кричали коты и ощущался неприятный запах.

В итоге на место вызвали полицейских. Когда правоохранители вскрыли дверь, из нее сразу повалил мусор. Из-под завалов вытащили животных.