Кошки, которые вернулись. Истории усатых, прошедших десятки километров к дому Зоопсихолог Малькова: внутренний компас есть не у всех кошек

Потерявшийся в Медведкове кот прошел 65 километров до родного Солнечногорска и воссоединился с хозяйкой. Его история показала, насколько хорошо животные ориентируются в пространстве. Другие рекордсмены и принцип работы внутреннего компаса усатых — в материале 360.ru.

Жорик прошел 65 километров до Солнечногорска Полосатый кот выпрыгнул из машины, проезжая Медведково, и скрылся за поворотом. Хозяйка две недели искала Жорика по Москве и соцсетям, не зная, что он совсем близко. Кот не дошел до дома на Стеклозаводской улице в Солнечногорске всего пару километров. Уставший и промокший он добрался до надземного перехода возле парка. Сотрудники близлежащего офиса накормили его и опубликовали объявление в соцсетях.

«Прошел 65 километров, и пришел в Солнечногорск сам из Медведкова за девять дней <…> то есть он в пути не отдыхал вообще. Почти все эти дни шли проливные дожди, и можно себе только представить, что ему пришлось пережить», — рассказала обрадованная хозяйка. Жорик сразу узнал ее, бросился на руки и уткнулся в плечо. Дома его ждала невеста Ксюша. Кот Семен прошел от Москвы до Мурманска На территории парка «Семеновское озеро» в Мурманске стоит бронзовый памятник коту на скамейке с походным мешочком за плечом. Его установили в 2013 году в память о питомце, который 6,5 года добирался до дома.

В 1985 году семья Синишиных приютила уличного котенка и назвала Семеном. Домашние так привязались к нему, что через два года взяли с собой в отпуск в Крым. На обратном пути во время остановки в Москве кота потеряли. Вернувшись домой, хозяева завели Кузьку, но часто вспоминали Семена. Он их тоже не забыл и прошел 1,5 тысячи километров, чтобы воссоединиться.

Истории кота Семена посвящен короткометражный фильм «История любви».

Однажды в дверь к Синишиным постучалась соседка, у нее на руках сидел облезлый, с отмороженными ушами и воспалившимся глазом тощий кот. Войдя в квартиру, он бросился к месту, где раньше стояла миска. Пропавший в Испании кот вернулся во Францию Коту Филу пришлось дважды пересечь границу. Он жил во французской деревне Олонзак в семье Эвелин и Патрика Сир. Хозяева взяли любимца в путешествие по солнечной Испании. Во время остановки в испанском городе Массанет-де-ла-Сельва кот выскочил из автодома. Несколько часов хозяева бродили по территории, звали его и приманивали любимой едой. К поискам подключилась местная организация по защите животных.

Сир вернулись во Францию вдвоем. Через пять месяцев им позвонила соседка. Она наткнулась на улице на истощенного кашляющего кота, которого отнесла в ветеринарную клинику. Врачи идентифицировали бродягу по микрочипу — им оказался Филу. Изнеженный домашний кот преодолел 250 километров и вернулся в семью аккурат ко дню рождения хозяйки. Донской казак Барсик Кот Барсик тоже потерялся во время отпуска. Семья приехала из Ростова-на-Дону в луганский город Краснодон. Сначала все шло хорошо, но потом в гостях им повстречалась собака. Испугавшись лая, Барсик вырвался из рук. Найти его не смогли, кот остался в чужой стране за 200 километров от дома. Через пять недель его обнаружили в кустах в родном городе.

«Барсик вернулся домой в истощенном и изможденном состоянии, у него была растянута лапа, но его здоровью ничего не угрожало», — рассказала представитель Донского ветеринарного госпиталя Кира Фомина. Шугар нашел хозяев за 2,4 тысячи километров Рекордное расстояние прошел Шугар, настигший хозяев в новом доме. Он потерялся после переезда из Калифорнии в Оклахому в 1950 году. Кот боялся машин, поэтому Вудсы оставили его соседу. Через три недели питомец исчез. Спустя 14 месяцев в окно дома, где поселилась семья, запрыгнул кот, удивительно похожий на Шугара — кремового цвета, наполовину перс. Сомнения развеялись, когда хозяйка погладила его и обнаружила такую же деформацию тазобедренного сустава, как у потерявшегося питомца, которую тот получил в драке с собаками.

Преодолев 2,4 тысячи километров, Шугар завоевал титул самого выносливого кота. Эта история попала в автобиографию парапсихолога Джозефа Бэнкса Райна, который ездил по США в поисках необычных явлений. Как кошки находят дорогу домой Феноменальная способность кошек ориентироваться в пространстве много изучалась. Ученые выдвигали разные теории и проводили эксперименты. Например, усаживали в лабиринт с магнитами и без, чтобы доказать, что их внутренний навигатор ориентируется на магнитное поле Земли. В последнем случае большинство кошек нашли выход, в первом — нет.

Внутренний компас есть не у всех, заявила 360.ru председатель клуба любителей кошек «Баст» из Электростали, фелинолог, зоопсихолог, эксперт по всем породам фелинологической ассоциации (FARUS) Юлия Малькова. На это указывает статистика — большинство потерявшихся кошек не вернулись домой.

Эта способность зависит от индивидуальности животного. <…> Если выпустить животное, которое не видело улицу от слова совсем, то оно, скорее всего, потеряется, потому что у него этот инстинкт с детства не развился. Юлия Малькова Фелинолог, зоопсихолог

Питомцы, которые росли в деревне, с малого возраста исследовали территорию и оставляли определенные метки, поэтому у них внутренний навигатор может сработать. Но гарантии все равно нет. «Опять же, он может ориентироваться в пространстве, например, лесном, а в городских джунглях — нет. Поэтому у нас, например, животное выскочило с балкона с первого этажа и потеряло ориентацию», — объяснила она.

В случае с Жориком из Солнечногорска могло произойти именно так. Малькова предположила, что он прошел через леса и поля именно потому, что раньше имел выход на улицу. Она сравнила принцип ориентирования кошек в пространстве с тем, которым пользуются перелетные птицы. Они опираются на погодные условия и другие критерии окружающей среды, так же действуют усатые. В любом случае, надеяться на талант путешественника не стоит — все слишком индивидуально.