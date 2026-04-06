Пропавший в Британии 12 лет лет назад кот вернулся к своему старому дому

В 2011 году Анджела Фернивал забрала кота Сэма и его брата Тоби. Когда коты привыкли к новому дому, она стала выпускать их на улицу. В мае 2014 года Сэм не вернулся с очередной прогулки.

Хозяйка долго искала своего питомца, но в итоге смирилась с потерей. Потом она переехала в другой город. В марте 2026 года Анджеле позвонили из приюта и сообщили, что ее кот Сэм нашелся — на владелицу вышли по микрочипу. Прохожие подобрали кота недалеко от его прежнего дома и передали спасателям.

Ветеринары осмотрели кота и обнаружили у него ушную инфекцию и проблемы со здоровьем. Предположительно, все это время Сэм жил на улице. Несмотря на долгую разлуку, кот узнал свою прежнюю хозяйку, а Анджела удивилась, что ее питомец выжил.

