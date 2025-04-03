Сегодня 18:32 Хозяев собак и кошек хотят обязать сообщать об их пропаже. Почему стоит чипировать питомца 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Общество

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Россиян могут обязать в трехдневный срок сообщать в уполномоченные органы о пропаже своего питомца. Проект об этом внесли в Госдуму 2 апреля. Кто будет принимать заявления, что будет грозить владельцам, которые проигнорируют новые правила, и можно ли будет информировать о потерявшемся животном, если у него нет чипа и регистрации, разбирался 360.ru.

На уведомление о пропаже питомца дадут 3 дня Авторами проекта об обязанности владельцев домашних питомцев в течение трех дней заявлять об их пропаже в уполномоченные органы выступила межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Поправки хотят внести в часть 1 статьи 9 ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Предполагается, что благодаря новым правилам в России получится решить сразу несколько задач: во-первых, снизить число безнадзорных собак и кошек, во-вторых, упростить поиски и идентификацию потеряшек, в-третьих, снизить нагрузку на контролирующие органы и, наконец, уменьшить «социальную напряженность».

Сейчас требования об обязательном уведомлении при пропаже домашних питомцев уже действуют в некоторых странах, в том числе в Белоруссии — там владельцы собак и кошек должны в трехдневный срок информировать о происшествии районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе, а также ветеринарное учреждение.

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / www.globallookpress.com

И применение такой нормы у соседей дает положительные результаты. Об этом на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства по усилению защиты людей от нападений собак в конце марта говорил зампредседателя комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Вместе с зампредом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексеем Корниенко депутат тогда предложил внедрить такую практику и в России. Члены рабочей группы эти поправки поддержали. Спустя считаные дни документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Но как именно этот механизм может работать у нас, пока не совсем ясно. В какие именно органы нужно будет обращаться людям, потерявшим своих питомцев? Будут ли они отличаться в разных регионах и возможен ли некий переходный период, чтобы о новых требованиях узнали и привыкли к ним.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В беседе с 360.ru Спиридонов уточнил, что вопрос об уполномоченном органе пока находится в процессе обсуждения. В каждом конкретном субъекте они могут отличаться — единой нормы, скорее всего, не будет. «В какой орган можно сообщать, зависит от того, какой орган установлен субъектом. Это может быть, например, ветеринарная служба. Может быть орган местного самоуправления, сейчас обсуждаем вопрос, что сообщать можно будет в МВД, ведь по законодательству животное у нас признается имуществом, а о пропавшем имуществе граждане сообщают в полицию», — пояснил зампред комитета.

В целом, вне зависимости от того, куда надо будет сообщать о ЧП с питомцем, очевидно, что делать это надо обязательно, продолжил депутат. Обусловлена такая необходимость двумя аспектами: первый связан с тем, что животное не должно страдать, потерявшись на улице, ему надо помочь.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Второй аспект касается безопасности не только самого питомца, но окружающих людей, которым он в теории может навредить, оказавшись в стрессовой для себя ситуации.

С учетом этих факторов мы предлагаем, чтобы о пропаже сообщали оперативно — в течение трех дней. Хотя бы для того, чтобы упростить поиск животного. Ответственным за это должен быть владелец. Александр Спиридонов

Планируется, что сообщать можно будет о пропаже любого животного — и того, у которого есть чип и регистрация, и того, у которого из документов, как говорил кот Матроскин, только усы и хвост. «Это вторая очень важная история. Сообщать можно будет о любом животном. С чипом оно или нет — не имеет значения. Но работать действенно новая мера с уведомлением о пропаже, конечно, будет только в случае введения обязательной регистрации домашних животных, в первую очередь собак», — уточнил собеседник 360.ru. Регистрация домашних животных в Подмосковье

На сегодняшний день требования по регистрации действуют более чем 20 регионах России. В большинстве случаев на учет надо ставить собак, но в некоторых субъектах правило распространили и на кошек.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В Московской области с марта этого года обязательной является регистрация только для собак. Пройти процедуру нужно в течение 14 дней после того, как щенку исполнилось три месяца. Также требование распространяется на взрослых собак, не проходивших регистрацию ранее. «Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно. Питомцу вводится микрочип, содержащий уникальный код, который считывается сканером. Таким образом можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе», — объяснял министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных. За отсутствие регистрации собаки владельца могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 1500 до 3000 рублей.

Интересно При первом нарушении владельцу выносят предупреждение, если случай повторный — наступает административная ответственность. Надзором занимаются уполномоченные сотрудники Минсельхоза со сканерами для считывания номера чипа. Если чипа нет в базе, а также отсутствует информация о владельце собаки, это означает, что регистрацию животное не проходило. При первом нарушении владельцу выносят предупреждение, если случай повторный — наступает административная ответственность. Надзором занимаются уполномоченные сотрудники Минсельхоза со сканерами для считывания номера чипа. Если чипа нет в базе, а также отсутствует информация о владельце собаки, это означает, что регистрацию животное не проходило.

Регистрацию домашних животных проводят только специалисты подмосковных государственных учреждений ветеринарии при личном посещении владельца вместе с питомцем. Заявление на процедуру можно подать через региональный портал госуслуг либо при личном посещении клиники.

Во время процедуры ветеринар проводит осмотр животного, заносит в систему породу, пол, окрас, кличку и данные о прививках, проверяет паспортные данные, адрес регистрации и контакты владельца.

Фото: Andreas Arnold/dpa / www.globallookpress.com

«Введение чипа — обязательная процедура. Регистрация проводится бесплатно, установка чипа оплачивается отдельно по доступной цене. Животные, которые находятся на содержании в приютах, также должны быть чипированы и зарегистрированы», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона — главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Новиков.

Где сделать чипирование собаке в Московской области: места, цены Во время чипирования под кожу животного внедряют микрочип для идентификации и отслеживания. У каждого такого чипа есть уникальный номер, связанный с данными владельца питомца. Процедура занимает всего несколько минут, полностью безопасна и безболезненна.

После внедрения микрочип не требует замены в течение всей жизни и гораздо более надежен, нежели просто ошейник с адресником. Проигрывают чипу и клеймо — оно болезненно при нанесении, к тому же со временем станет менее четким и трудночитаемым.

Фото: РИА «Новости»

Бирка в ухо тоже вызывает вопросы, потому что такой «серьгой» собака может зацепиться за посторонние предметы, что потом чревато воспалением, риском нагноения и инфицирования. Всех этих минусов у чипирования нет. Особой подготовки к нему тоже не требуется, но есть рекомендация: сделать его лучше перед очередной вакцинацией от бешенства.

Интересно Без наличия микрочипа собаку нельзя будет вывезти за границу, особенно в страны Евросоюза. Нечипированному животному не позволят участвовать в конкурсах и выставках. Также это устройство необходимо для подтверждения породной принадлежности. Без наличия микрочипа собаку нельзя будет вывезти за границу, особенно в страны Евросоюза. Нечипированному животному не позволят участвовать в конкурсах и выставках. Также это устройство необходимо для подтверждения породной принадлежности.

Введение микрочипа в государственных ветклиниках Московской области стоит 352,40 рублей. При этом у владельца животного есть право установить его в любом ветучреждении.

После регистрации информацию о питомце внесят в Реестр домашних животных Подмосковья. Процедура не облагается ни налогами, ни какими-то иными платежами. Плюс во время регистрации можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом «Рабикан».

На мой взгляд, внедрение повсеместной системы регистрации — это принципиально важная вещь. Сейчас мы над механизмом работаем, я думаю, что в ближайшее время уже какой-то вариант представим. Александр Спиридонов

Переходный период, а затем штрафы При условии, что поправки в ФЗ примут и они вступят в силу, по мнению Спиридонова, следовало бы подумать и о неком переходном периоде, чтобы нарушителей, которые могли просто не знать о новых правилах, не привлекали к ответственности. Допустим, сбежала собака на прогулке у пожилой женщины, а она и не в курсе, что ей надо идти кого-то уведомлять. Вместо этого по старинке отправляется вешать объявления на столбах и у подъездов. И что же? Сразу пенсионерке штраф выписывать? «Вполне возможно установить переходный период, на период которого никакой ответственности грозить не будет. Во-первых, для того, чтобы люди привыкли к этому, для того, чтобы люди были информированы о том, что это обязательно», — уточнил собеседник 360.ru.

Фото: На снимке потерявшийся под Петербургом пес Блюм. Он выскочил с садового участка своих владельцев, забежал в электричку, а дальше его след теряется. Сейчас собаку ищут. / 360.ru

Кроме того, по словам депутата, должны быть и смягчающие обстоятельства, потому что бывают ситуации, когда собака оказалась на улице, когда ее хозяину внезапно стало плохо на прогулке. Человеку вызвали скорую и госпитализировали, а питомец остался один.

Интересно В начале года подобная ситуация произошла в Петербурге, где собака несколько часов просидела на месте, откуда ее хозяина увезла скорая помощь. Через некоторое время неравнодушные люди смогли забрать пса на передержку, продолжая поиски владельца. И, к счастью, смогли быстро выйти на него. В начале года подобная ситуация произошла в Петербурге, где собака несколько часов просидела на месте, откуда ее хозяина увезла скорая помощь. Через некоторое время неравнодушные люди смогли забрать пса на передержку, продолжая поиски владельца. И, к счастью, смогли быстро выйти на него.

«Еще раз повторюсь — система, на мой взгляд, будут работать успешно только в том случае, если нам удастся создать работающий механизм регистрации домашних животных. И тогда потерявшееся домашнее животное можно будет проверять по базе, быстро находить владельца. И тогда решать вопрос о привлечении к ответственности», — добавил Спиридонов. В виде санкции намерены ввести штрафы. Тут же парламентарий отметил, что в правительство уже направили предложение об увеличении суммы взысканий за нарушение при обращении с домашними животными. «Планируем сейчас увеличивать эти штрафы, но размер пока сложно сказать, потому что это еще предмет дискуссии», — заключил зампред комитета.