Во Владивостоке из забитой мусором квартиры спасли более 10 кошек и котят

Фото: Кота несут в переноске на прием к ветеринару в Истринскую ветеринарную станцию / Медиасток.рф

Во Владивостоке спасатели нашли много мусора и кошек в квартире, хозяйка которой пропала неделю назад. Об этом сообщил телеграм-канал «Svodka 25 | Новости Приморья и Владивостока» .

На 11 этаже многоквартирного дома жила одинокая пожилая женщина. Соседи обратили внимание, что она уже несколько дней не появляется в подъезде, за дверью кричат коты и ощущается неприятный запах. Попытались достучаться, но не получив ответа, вызвали полицию.

Когда полицейские и спасатели вскрыли квартиру, из нее повалил мусор, наваленный под потолок. Хозяйку внутри не обнаружили, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Из-за мусорных завалов извлекли более 10 кошек, сейчас им ищут дом.

Ранее в Москве спасли кошку, застрявшую под колесом автомобиля. Животное расцарапало своих спасителей.