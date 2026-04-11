Женщина приютила брошенного и пропавшего в Москве кота

Неравнодушная жительница Москвы приютила брошенного рыжего кота, который несколько дней жил в одном из подъездов в 1-м Лихачевском переулке, но потом пропал. Об этом 360.ru сообщила обнаружившая пушистого Ольга.

По ее словам, кот прошел цикл обследования, ветеринары обнаружили межпозвоночную грыжу и искривление позвоночника, которые и мешают ему нормально передвигаться. Проблемы появились из-за неправильного рациона питания, кот длительное время кушал только курицу и мясо.

«Котика передали неравнодушной соседке из соседнего дома, где он пройдет лечение под пристальным вниманием ветеринара. Еще вчера котика кормили из шприца, а уже сегодня он покушал сам и начал ходить по квартире», — добавила Ольга.

Животное объединило весь дом, призналась Ольга. Благодаря котику она познакомилась с соседями.

«Эта история меня так вдохновила, что если бы я была писателем, написала бы рассказ», — заключила женщина.

Несколько дней назад стало известно, что брошенного рыжего кота обнаружили в подъезде. Ольга кормила его на своем этаже и обустроила подстилку для сна, но затем животное неожиданно пропало.