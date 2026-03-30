Кота Боню нашли спустя шесть дней после взрыва в Севастополе

В Севастополе нашли кота по кличке Боня, пропавшего после взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Животное обнаружили спустя шесть дней в квартире, которая пострадала при ЧП. В ночь взрыва в помещении находились родственники хозяев, никто из людей не пострадал, однако кот бесследно исчез. Семья искала питомца в помещении, на улице и во дворе, но найти его не удалось.

«После собрания Светлана Николаевна вместе со Спасательной службой зашла в квартиру — и в кладовке нашла своего Боню: уставшего, напуганного, но живого! Кот шесть дней прятался дома, без еды и воды», — написал губернатор.