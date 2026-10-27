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    Пропавшего в краснодарском аэропорту кота Василия нашли спустя месяц

    Фото: 360.ru

    Кота Василия, который месяц назад пропал в аэропорту Краснодара, нашли. Сейчас он находится у своей хозяйки, рассказала 360.ru ее сестра.

    «Сейчас будем восстанавливать его, и авиакомпания обещала организовать транспортировку», — отметила она.

    Кот исчез из переноски 24 сентября во время подготовки рейса в Батуми. Утром 27 октября питомца обнаружила сотрудница воздушной гавани.

    Сестра хозяйки кота рассказала, что та очень счастлива.

    «Мы уже дома с ним, я забрала его», — добавила она.

    Ранее длинношерстный серый кот по кличке Тертл исчез в городе Гринвич штата Коннектикут в США. Хозяйка долгое время искала питомца: распространяла фото в соцсетях и с помощью специалистов расставила камеры-ловушки по всей округе. Поиски продлились 571 день.

    Оказалось, что хвостатый добрался до Нью-Йорка, преодолев расстояние до соседнего штата. Кота нашли благодаря фотографии в одном из местных сообществ. Проверка чипа показала, что это был Тертл.

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