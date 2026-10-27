Пропавшего в краснодарском аэропорту кота Василия нашли спустя месяц

Кота Василия, который месяц назад пропал в аэропорту Краснодара, нашли. Сейчас он находится у своей хозяйки, рассказала 360.ru ее сестра.

«Сейчас будем восстанавливать его, и авиакомпания обещала организовать транспортировку», — отметила она.

Кот исчез из переноски 24 сентября во время подготовки рейса в Батуми. Утром 27 октября питомца обнаружила сотрудница воздушной гавани.

Сестра хозяйки кота рассказала, что та очень счастлива.

«Мы уже дома с ним, я забрала его», — добавила она.

Ранее длинношерстный серый кот по кличке Тертл исчез в городе Гринвич штата Коннектикут в США. Хозяйка долгое время искала питомца: распространяла фото в соцсетях и с помощью специалистов расставила камеры-ловушки по всей округе. Поиски продлились 571 день.

Оказалось, что хвостатый добрался до Нью-Йорка, преодолев расстояние до соседнего штата. Кота нашли благодаря фотографии в одном из местных сообществ. Проверка чипа показала, что это был Тертл.