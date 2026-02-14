Друзья погибшего на Ладоге москвича начали поиски осиротевшего в передержке кота

Утонувший в полынье Ладожского озера во время лыжной прогулки москвич перед отъездом сдал на передержку кота. Друзья погибшего сейчас занимаются поисками учреждения, где находится осиротевший питомец. Об этом 360.ru рассказала одна из участниц инициативной группы.

Она подчеркнула, что погибший приятель ответственно относился к домашним питомцам и всегда отдавал их на передержку на время своих поездок.

«Коллеги ничего не знают, мы с ними уже связались. Его мама в шоковом состоянии.

Сейчас обзваниваем все передержки Москвы и Московской области и размещаем сообщения во всех чатах, чтобы найти кота», — заявила собеседница 360.ru.

Девушка подчеркнула, что оплаченное в передержке время заканчивается в понедельник, поэтому к поискам подключились все. Но пока узнать точный адрес, где находится питомец, не удалось.

О найденном теле пропавшего на Ладожском озере лыжника стало известно в минувшую пятницу, 13 февраля, на второй день поисков. Спасатели из Карелии и Ленинградской области установили, что турист выехал из Приозерска и пропал по пути с острова Кильпола к Селькамарьянсаари.

В ходе осмотра акватории спасатели нашли полынью, куда провалился лыжник. Тело подняли на поверхность и передали правоохранительным органам.