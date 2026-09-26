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    Психолог Колобова заметила, что подростки 11–17 лет наиболее уязвимы для уловок мошенников

    Подростки примерно с 11 до 17 лет особенно уязвимы перед мошенниками. Об этом рассказала клинический психолог Светлана Колобова, сообщает РИА Новости.

    По словам Колобовой, подростки стремятся принимать решения самостоятельно, но еще учатся оценивать риски и последствия своих действий. Этим пользуются злоумышленники.

    Аферисты воздействуют на страх, азарт, любопытство и влюбленность, а также создают ощущение срочности. Например, они могут потребовать немедленно отправить персональные данные, номер карты или деньги, пишет Zvezdanews.

    Мошенники обманывают и детей младше 11 лет. Им чаще предлагают подарки, игры или призы. Колобова объяснила, что маленькие дети не всегда понимают, с кем общаются в интернете, и потому могут выполнить просьбу незнакомца.

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