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    Россиян предупредили, что мошенники выманивают деньги под видом доставки цветов

    Аферисты просят у человека код якобы для доставки цветов, а затем убеждают перевести сбережения на «безопасный» счет. О схеме рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает NEWS.ru.

    Сначала мошенник представляется сотрудником службы доставки и просит назвать секретный код. Затем жертве звонят с другого номера лжесотрудники правоохранительных органов или финансовых организаций.

    Они утверждают, что переданный код открыл преступникам доступ к личным данным и деньгам. Под предлогом защиты накоплений человека убеждают перевести их на счет мошенников, пояснил Щербаченко.

    Если код уже передан, доцент советует позвонить в банк, заблокировать карту и сразу сменить пароли на «Госуслугах» и других сервисах с личными данными, пишет kp.ru.

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