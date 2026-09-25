В МВД перечислили фразы, которыми мошенники склоняют к преступлениям

Правоохранители перечислили выражения, которыми аферисты склоняют людей к преступлениям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Мошенники, прежде всего, убеждают жертву в благородности своего задания. Например, они могут сказать, что нужно разоблачить коррупционера.

Кроме того, от злоумышленников человек может услышать, что «участвует в секретной операции», должен «вернуть украденные деньги» или «помочь полиции поймать преступника».

Аферисты также готовы убеждать и в том, что можно получить средства за «простую подработку», или нужно предоставить данные банковской карты «для технической операции».

Недавно россиян предупредили о мошенничествах ко Дню учителя. Родителям стали приходить ссылки на поддельные сайты с недорогими букетами и подарками для педагогов.