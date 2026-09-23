Россиян предупредили о мошеннической схеме с данными об участниках СВО

Мошенники стали использовать новую схему обмана, рассылая вредоносные файлы под видом сведений об участниках спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что подобную рассылку аферисты ведут по тематическим сообществам в соцсетях и чатах в мессенджерах.

«При установке такого приложения у пользователя запрашивается доступ к системным разрешениям смартфона для получения контроля над устройством. Впоследствии преступники могут дистанционно списывать деньги с банковских счетов жертвы», — предупредили правоохранители.

Россиян призвали не устанавливать сомнительные файлы и уточнять всю информацию через официальные каналы ведомств и госсервисы. Если же все-таки скачали ПВО, необходимо в первую очередь сменить пароли в банковских сервисах.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать уведомления от имени Zoom.