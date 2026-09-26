Страх, азарт и влюбленность: психолог раскрыла уловки мошенников против детей

Подростки от 11 до 17 лет чаще всего попадаются на уловки мошенников. Об этом рассказала РИА «Новости» кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

«Они хотят решать все сами, но способность оценивать риски и последствия своих действий у них еще развивается. Именно это и делает их наиболее податливыми», — пояснила специалист.

Колобова отметила, что мошенники давят на эмоции подростков: страх, азарт, любопытство, чувство срочности или влюбленность. К примеру, они могут требовать срочно отправить персональные данные, номера карт или деньги.

Дети младше 11 лет тоже могут стать жертвами. Чаще всего им предлагают подарки, игры или призы. Психолог пояснила, что малыши не всегда понимают, с кем общаются в Сети, и выполняют просьбы незнакомцев.

Ранее аферисты стали обманывать детей через игровые чаты.