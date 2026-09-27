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    Доцент Щербаченко предупредил, что приложения для учебы могут содержать вредоносные программы

    Сайты с готовыми домашними заданиями могут использовать для сбора личных данных школьников. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил и о других схемах обмана детей в интернете, сообщает RT.

    На сайтах с готовыми заданиями мошенники собирают номера телефонов и персональные данные. Затем они могут звонить от имени директора школы или пытаться получить доступ к электронному дневнику, рассказал Щербаченко.

    По словам эксперта, вредоносные программы могут скрываться под видом сервисов с искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий. Он посоветовал скачивать приложения из официальных магазинов и проверять отзывы и сведения о разработчике.

    Еще одна схема связана с обещаниями быстрого заработка. Мошенники размещают такие предложения в социальных сетях, ориентируясь на подростков. Щербаченко призвал не доверять рекламе легкого дохода.

    Аферисты также создают поддельные магазины канцтоваров и гаджетов с низкими ценами. После оплаты покупатель рискует остаться без товара и денег. Эксперт рекомендовал не вводить данные на неизвестных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды из смс. Для покупок в интернете он посоветовал завести отдельную банковскую карту, передает Zvezdanews.

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