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    Россиянам посоветовали заранее согласовать отпуск перед увольнением

    Отпуск с последующим увольнением лучше заранее обсудить с работодателем. Он вправе отказать, если даты не совпадают с графиком, рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова, сообщает RT.

    Сотруднику нужно подать письменное заявление минимум за две недели до начала отдыха. В нем следует попросить предоставить накопленные дни отпуска с последующим увольнением по собственному желанию.

    Последний день отпуска считается днем увольнения, что продлевает страховой стаж. Трудовую книжку и кадровые документы выдают в последний рабочий день перед отдыхом.

    Отпускные выплачивают минимум за три календарных дня до начала отпуска. Остаток зарплаты, накопленные премии и компенсацию за неиспользованные дни перечисляют в последний рабочий день. Отозвать заявление можно только до начала отдыха.

    Лутовинова также пояснила, что сотрудник может уйти в отпуск по графику и подать заявление уже во время него. Дни отдыха засчитываются в 14-дневный срок уведомления. Если заявить об уходе в первый день двухнедельного отпуска, возвращаться на работу не придется. Выплаты и выдачу документов тогда перенесут на конец срока уведомления.

    Эксперт не рекомендовала такой подход: он мешает передаче дел и может испортить отношения с работодателем, а также повлиять на будущие рекомендации.

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