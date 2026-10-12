Фейк: россияне могут легально сдать в аренду свой аккаунт в интернет-банке

В Сети появились объявления с предложениями заработать за аренду личного кабинета в банке для выкупа товаров на маркетплейсе. На деле предоставление доступа к своему аккаунту нелегально и может обернуться множеством проблем.

Фейк

В телеграм-каналах все чаще можно встретить предложения легкого заработка — авторы таких текстов пишут, что заплатят за аренду доступа к личному банковскому кабинету. В качестве цели они декларируют выкуп товаров некоего предпринимателя им самим и на его деньги для раскрутки магазина и получения отзывов.

В аренду предлагается сдать аккаунты в «Альфа-банке» и «Сбере», причем за сутки владелец якобы получит от 500 до 1500 рублей.

В объявлениях подчеркивают, что участвовать можно с 14 лет. Текст сопровождается подписью «Легально, безопасно, без рисков».

Правда

На самом деле сдача банковского аккаунта противоречит рекомендациям Центробанка России и обернется для пользователя только рядом проблем.

Согласно правилам, передавать посторонним доступ к своему аккаунту нельзя. Более того, рекламируемая в постах деятельность может подпадать под часть 3 статьи 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей». Она предусматривает ответственность за передачу за вознаграждение электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для неправомерных операций. За это преступление полагается наказание до трех лет лишения свободы.

Никаких оснований не имеет и «гарантия» задействовать «для выкупа своего товара свои же деньги». Даже если средства поступят от организатора, их законность не будет подтвержденной.

Согласно статье 187 УК России, неправомерные операции определяются через переводы, выдачу или получение наличных средств, зачисленных на счет без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

По этой причине важно не только то, кто именно прислал деньги, но и основания их поступления и дальнейшего использования. Подобная активность похожа на поиски мошенниками дропперов — людей, чьи банковские карты, счета или доступ к онлайн-банку используются как промежуточное звено для перемещения денег в преступных схемах.

Они могут принимать переводы, отправлять деньги дальше, снимать наличные или передавать управление своим счетом другим людям.

Злоумышленники активно вовлекают в преступные схемы подростков от 14 лет. Так как дети еще преимущественно экономически не активны, они могут поверить в обещания легкого заработка. При этом уголовная ответственность для них наступает с 16 лет, а в отдельных случаях — с 14.

Чтобы придать достоверности «легенде» про выкуп товара на маркетплейсе, мошенники создают аккаунты и каналы, которые намекают на связь с площадкой, но не доказывают ее прямо.

Информация о том, что аренда своего аккаунта в интернет-банке является безопасным и безрисковым способом заработать, оказалась недостоверной.

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