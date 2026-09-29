360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам порекомендовали установить датчик угарного газа в доме с печью

    В дачном доме с печью стоит установить датчик угарного газа и автономный дымовой извещатель. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, сообщает RT.

    Чихринова пояснила, что печь нужно выбирать с учетом материала стен, перекрытий и пола, а также расположения дымохода. Перед монтажом следует проверить, выдержит ли основание вес печи и облицовки. При необходимости перекрытие усиливают или делают отдельный фундамент.

    В деревянном доме важно соблюдать противопожарные расстояния между печью и горючими конструкциями. Дымоход должен безопасно проходить через перекрытия и кровлю. Если покрытие пола горючее, перед топкой нужен негорючий лист размером не менее 50 × 70 см.

    Эксперт предупредила, что вентиляционные каналы нельзя использовать вместо дымохода. Перед первым запуском и отопительным сезоном печь и дымоход необходимо осматривать на повреждения и очищать от сажи.

    Топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра или перегревать. Для розжига не подходят бензин и керосин; рядом с печью нельзя сушить одежду и хранить горючие материалы. При следах обугливания на соседних конструкциях пользоваться печью следует прекратить до устранения причины.

    Угарный газ не имеет цвета и запаха. По словам Чихриновой, он может появиться из-за повреждений печи, неисправности дымохода или нарушения тяги.

    Читайте также

    В Переславль-Залесском округе ввели региональный режим ЧС

    «Нам мешали жить». Друг Усольцевых рассказал о голосовом сообщении от пропавшей

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Первый день голосования завершился в Московском регионе

    Disney заключила контракт с YouTube-каналом российской блогерши Like Nastya

    Jimin Kim/Keystone Press Agency

    Откликнувшуюся на объявление о подработке студентку обманули на 10 тысяч рублей

    Спелеолог объяснил маловероятность версии пропажи Усольцевых в пещере

    Vladimir Skovorodnikov/Russian Look

    Выигравший в лотерею 100 млн россиянин рассказал, на что потратил деньги

    Tom Weller/dpa

    В Москве деснице святителя Спиридона поклонились более 300 тысяч человек

    Артемий Лебедев назвал национальной чертой стремление угодить иностранцам

    ЦБ готов смягчить регулирование кредитов на защиту критической инфраструктуры

    Памфилова связала высокую явку на выборах с обращением Путина

    В Московском регионе завершился третий день голосования