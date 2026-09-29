Россиянам порекомендовали установить датчик угарного газа в доме с печью

В дачном доме с печью стоит установить датчик угарного газа и автономный дымовой извещатель. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, сообщает RT .

Чихринова пояснила, что печь нужно выбирать с учетом материала стен, перекрытий и пола, а также расположения дымохода. Перед монтажом следует проверить, выдержит ли основание вес печи и облицовки. При необходимости перекрытие усиливают или делают отдельный фундамент.

В деревянном доме важно соблюдать противопожарные расстояния между печью и горючими конструкциями. Дымоход должен безопасно проходить через перекрытия и кровлю. Если покрытие пола горючее, перед топкой нужен негорючий лист размером не менее 50 × 70 см.

Эксперт предупредила, что вентиляционные каналы нельзя использовать вместо дымохода. Перед первым запуском и отопительным сезоном печь и дымоход необходимо осматривать на повреждения и очищать от сажи.

Топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра или перегревать. Для розжига не подходят бензин и керосин; рядом с печью нельзя сушить одежду и хранить горючие материалы. При следах обугливания на соседних конструкциях пользоваться печью следует прекратить до устранения причины.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. По словам Чихриновой, он может появиться из-за повреждений печи, неисправности дымохода или нарушения тяги.