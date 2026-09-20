Откликнувшуюся на объявление о подработке студентку обманули на 10 тысяч рублей

Московская студентка нашла в Сети объявление о подработке, которое разместили мошенники. В результате с ее карты списали 10 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .

В объявлении говорилось, что за небольшую сумму нужно выполнить задание на расшифровку аудиозаписи интервью в текст.

«Работа не пыльная и платят хорошо — на книжки, кофе, мороженое и колготки хватит. А там заказ за заказом и можно на телефон накопить», — рассказала 16-летняя девушка.

После сдачи задания аферисты прислали студентке ссылку и попросили назвать код из СМС. В результате оплата за труд не поступила, но с карты списались десять тысяч рублей, накопленные девушкой на репетиторов.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили, что мошенники стали чаще действовать под видом работодателей, ищущих соискателей. Они размещают объявления о поиске «наборщиков текста», «помощников модератора карточек маркетплейсов» и «операторов верификации анкет» с гибким графиком.