В Переславль-Залесском округе ввели региональный режим ЧС
В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. О этом решении сообщил глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».
«Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе», — написал губернатор.
Он добавил, что на месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители областного правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС.
Режим ЧС позволит задействовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий пожара и защиты населения.
Завод пиротехники загорелся в селе Кубринск. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Когда огонь добрался до хранившихся в здании петард, произошел взрыв.