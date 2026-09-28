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    В Переславль-Залесском округе ввели региональный режим ЧС

    Фото: РИА «Новости»

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. О этом решении сообщил глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе», — написал губернатор.

    Он добавил, что на месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители областного правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС.

    Режим ЧС позволит задействовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий пожара и защиты населения.

    Завод пиротехники загорелся в селе Кубринск. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Когда огонь добрался до хранившихся в здании петард, произошел взрыв.

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