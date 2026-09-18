Первый день голосования завершился в Московском регионе

В Москве и Подмосковье завершился первый день парламентских выборов. Избирательные участки закрылись в 20:00.

Голосование стартовало по всей России 18 сентября в 08:00.

В 2026 году в стране проходит масштабная избирательная кампания, в рамках которой граждане выбирают представителей на разных уровнях власти. Голосование длится с 18 по 20 сентября.

По состоянию на 15:53 явка в первый день выборов в Госдуму составила 20,46%, согласно данным ЦИК России.

Избирателям выдают по два бюллетеня. Один предназначен для голосования за партийный список, второй — за кандидата в одномандатном округе. Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах.