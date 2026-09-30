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    Россиянам объяснили, какой обогреватель выбрать для разных задач

    Специалист Фридман: при больших окнах у обогревателя нужен запас мощности 20%

    Тип обогревателя стоит выбирать под конкретную задачу. Тепловентилятор быстро прогреет небольшую зону, а конвектор или масляный радиатор поможет поддерживать тепло в комнате, сообщает Life.ru.

    Руководитель направления категории «Электротовары» сети «Лемана ПРО» Даниил Фридман пояснил, что масляный радиатор нагревается постепенно, но сохраняет тепло после отключения. Конвектор начинает прогревать воздух быстрее, особенно если у него есть встроенный вентилятор. Термостат позволяет прибору поддерживать заданную температуру.

    Для обогрева отдельной зоны подойдут инфракрасные панели: они нагревают поверхности и предметы, которые затем отдают тепло воздуху. Кварцевые панели прогреваются медленнее, зато дольше сохраняют нагрев. Мощность прибора зависит от площади комнаты, высоты потолков и теплопотерь. При больших окнах или слабом утеплении Фридман советует предусмотреть запас около 20%.

    В 2026 году простые тепловентиляторы стоят примерно 800–1500 рублей. Масляные радиаторы, конвекторы с термостатом и некоторые инфракрасные модели обойдутся в 3,5–7,5 тыс. рублей. Приборы с электронным управлением и дополнительными функциями стоят от 10 тыс. рублей; цена отдельных моделей достигает 20–30 тыс. рублей и выше.

    Эксперт также опроверг мнение, что электрические обогреватели сжигают кислород: горения в них нет. Ощущение сухости возникает из-за снижения относительной влажности при нагреве воздуха. Контролировать ее можно гигрометром.

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