В Москве временно ограничат движение из-за марафона
Временные ограничения движения введут в Центральном и Западном административных округах Москвы в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.
Перекрытия начнут действовать в разное время на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской и Косыгина, а также на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных.
Ограничения затронут отдельные участки набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской.
Кроме того, движение ограничат на Бородинском мосту в сторону области и Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.
На участках перекрытий до окончания мероприятия запрещена парковка. Университетская площадь в районе парковочного кармана у пересечения с улицей Косыгина останется недоступной для проезда до 16:00 27 сентября.
Ранее движение в столице ограничивали из-за Московского мотофестиваля.