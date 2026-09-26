В Москве временно ограничат движение из-за марафона

Временные ограничения движения введут в Центральном и Западном административных округах Москвы в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщил столичный Дептранс в т елеграм-канале .

Перекрытия начнут действовать в разное время на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской и Косыгина, а также на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных.

Ограничения затронут отдельные участки набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской.

Кроме того, движение ограничат на Бородинском мосту в сторону области и Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.

На участках перекрытий до окончания мероприятия запрещена парковка. Университетская площадь в районе парковочного кармана у пересечения с улицей Косыгина останется недоступной для проезда до 16:00 27 сентября.

Ранее движение в столице ограничивали из-за Московского мотофестиваля.