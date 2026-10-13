Россиянам объяснили, как согласовать установку тамбура на несколько квартир

Для законной установки тамбура в многоквартирном доме нужно провести общее собрание собственников. Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров разъяснил порядок согласования, сообщает RT .

Машаров отметил, что для тамбура на две-три квартиры на практике иногда ограничиваются письменным согласием этих соседей. Однако он рекомендовал получить протокол общего собрания.

Если тамбур уменьшает общее имущество, потребуется согласие всех собственников. Если его размер не меняется и жильцы не отгораживают часть общего коридора, за установку должны проголосовать не менее ⅔ всех собственников квартир.

В течение десяти дней после одобрения нужно разместить результаты решения на доске объявлений дома и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Также необходимо уведомить управляющую компанию. Протокол можно передать лично или отправить через «Почту России» заказным письмом с описью вложения и уведомлением.

Установка тамбура считается перепланировкой и требует специального проекта. В нем указывают расположение двери, материалы и размеры. Проект можно подготовить до собрания или после него.

Машаров предупредил, что отгораживать подъездный электрощиток нельзя: через него проходят линии питания других соседей. Самовольная установка тамбура считается административным правонарушением.