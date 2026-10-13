360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам объяснили, как согласовать установку тамбура на несколько квартир

    Для законной установки тамбура в многоквартирном доме нужно провести общее собрание собственников. Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров разъяснил порядок согласования, сообщает RT.

    Машаров отметил, что для тамбура на две-три квартиры на практике иногда ограничиваются письменным согласием этих соседей. Однако он рекомендовал получить протокол общего собрания.

    Если тамбур уменьшает общее имущество, потребуется согласие всех собственников. Если его размер не меняется и жильцы не отгораживают часть общего коридора, за установку должны проголосовать не менее ⅔ всех собственников квартир.

    В течение десяти дней после одобрения нужно разместить результаты решения на доске объявлений дома и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Также необходимо уведомить управляющую компанию. Протокол можно передать лично или отправить через «Почту России» заказным письмом с описью вложения и уведомлением.

    Установка тамбура считается перепланировкой и требует специального проекта. В нем указывают расположение двери, материалы и размеры. Проект можно подготовить до собрания или после него.

    Машаров предупредил, что отгораживать подъездный электрощиток нельзя: через него проходят линии питания других соседей. Самовольная установка тамбура считается административным правонарушением.

    Читайте также

    Аферисты раскрутили схему с оплатой ЖКУ по скидке

    Браузеры перестали открывать сайты российских банков: как установить отечественные сертификаты безопасности

    Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

    Стал известен процент побед потребителей в суде

    «Лента» убрала с прилавков лапшу быстрого приготовления с выявленными нарушениями

    Певец Xolidayboy оказался в списке «Миротворца»

    Соцсети Xolidayboy

    Брачный договор теперь можно оформить на «Госуслугах». Юрист объяснил, что можно в него включить

    Энергоэксперт Гривач оценил влияние российского дизеля на цены в США

    Москвичам пообещали усиливающийся ветер в пятницу

    В Институте Виноградова опровергли миф о безграмотности молодежи в России

    В России разработали памятку для защиты детей от мошенников

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Режиссер «Нюрнберга» спустя более 80 лет отыскал могилу погибшего на войне дяди