Брачный договор теперь можно оформить на «Госуслугах». Юрист объяснил, что можно в него включить

На портале «Госуслуги» 29 сентября заработал сервис, позволяющий заранее подготовить проект брачного договора перед обращением к нотариусу. Как пояснил 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев, сервис упрощает подготовительный этап, но не отменяет необходимости личного визита к нотариусу.

«Это просто некое упрощение. Если раньше обязательно нужно было идти к нотариусу или юристу и там делать проект, то сейчас это можно будет реализовать через „Госуслуги“. Люди могут сразу внести какие-то свои данные, и все равно после этого они должны лично явиться к нотариусу уже для подписания договора», — рассказал эксперт.

Что можно и нельзя прописать в договоре

Согласно Семейному кодексу, брачный договор позволяет супругам установить режим совместной собственности раздельный, долевой или совместный. В документе можно определить права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах супруга, порядок оплаты семейных расходов и то, какое имущество достанется каждому при разводе.

Однако договор регулирует исключительно имущественные отношения. Как подчеркнул Дмитриев, включать в него условия о личных отношениях, например об измене, нельзя.

«У нас брачный договор по Семейному кодексу регулирует только имущественные отношения. Измена — это уже личные неимущественные отношения», — объяснил юрист.

Помощь при ипотеке и сложности оспаривания

Брачный договор может пригодиться при ипотеке. Например, супруги могут договориться, что квартира, оформленная на мужа, остается у него вместе с ипотекой, а вторая квартира, оформленная на жену, остается у нее тоже вместе с долгами.

Что касается оспаривания, нотариальная форма делает документ очень устойчивым в суде.

«Бывает, что проект брачного договора готовит одна сторона, а вторая меньше участвует. Нотариус это все проговаривает. Нотариус также проверяет, что человек понимает вообще, что он подписывает. Именно поэтому у суда большое доверие к этому документу. Просто так оспорить его в суде очень сложно», — заявил Дмитриев.

Подробнее о том, как составить брачный договор на портале госуслуг, читайте в материале 360.ru.