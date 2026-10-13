Браузеры перестали открывать сайты российских банков: как установить отечественные сертификаты безопасности

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Проблему с открытием российских сайтов в иностранных браузерах решить просто — нужно установить сертификаты Минцифры. Что это за сертификаты и как их скачать — в материале 360.ru.

Что такое сертификат Минцифры и для чего он нужен

Сертификат Минцифры — это цифровой документ, выпущенный Национальным удостоверяющим центром (НУЦ), который подтверждает подлинность сайта и участвует в создании защищенного соединения между сайтом и устройством пользователя.

В цепочке сертификатов НУЦ участвуют три элемента:

Корневой сертификат (Russian Trusted Root CA) — основа всей цепочки, он должен находиться в доверенном хранилище устройства или браузера. Без него система не сможет подтвердить легитимность других сертификатов. Выпускающий сертификат (Russian Trusted Sub CA) — промежуточное звено, которым НУЦ заверяет сертификаты сайтов Сертификат сайта — подтверждает домен и содержит открытый ключ для шифрования.

Браузер по цепочке выполняет последовательную проверку сертификатов: сертификат сайта должен быть подписан выпускающим, выпускающий — корневым, а корневой — находиться в доверенном хранилище устройства.