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    Браузеры перестали открывать сайты российских банков: как установить отечественные сертификаты безопасности

    Фото: РИА «Новости»
    Первый шаг — скачать сертификаты
    Установка сертификатов Минцифры для Windows (Chrome, Edge, Opera)
    Установка сертификатов Минцифры для Windows (Firefox)
    Установка сертификатов Минцифры для macOS
    Установка сертификатов Минцифры на iOS (iPhone/iPad)
    Установка сертификатов Минцифры на устройства Samsung с Android
    Установка сертификатов Минцифры на устройства Xiaomi и Realme с Android
    Установка сертификатов Минцифры на других устройствах с Android
    Очистка браузера на смартфоне

    Проблему с открытием российских сайтов в иностранных браузерах решить просто — нужно установить сертификаты Минцифры. Что это за сертификаты и как их скачать — в материале 360.ru.

    Что такое сертификат Минцифры и для чего он нужен

    Сертификат Минцифры — это цифровой документ, выпущенный Национальным удостоверяющим центром (НУЦ), который подтверждает подлинность сайта и участвует в создании защищенного соединения между сайтом и устройством пользователя.

    В цепочке сертификатов НУЦ участвуют три элемента:

    1. Корневой сертификат (Russian Trusted Root CA) — основа всей цепочки, он должен находиться в доверенном хранилище устройства или браузера. Без него система не сможет подтвердить легитимность других сертификатов.
    2. Выпускающий сертификат (Russian Trusted Sub CA) — промежуточное звено, которым НУЦ заверяет сертификаты сайтов
    3. Сертификат сайта — подтверждает домен и содержит открытый ключ для шифрования.

    Браузер по цепочке выполняет последовательную проверку сертификатов: сертификат сайта должен быть подписан выпускающим, выпускающий — корневым, а корневой — находиться в доверенном хранилище устройства.

    Фото: РИА «Новости»

    Если корневой сертификат отсутствует в хранилище, браузер прерывает цепочку и показывает предупреждение «Подключение не защищено».

    Именно это произошло в августе 2026 года с сайтами российских банков: корневые сертификаты Минцифры изначально встроены только в «Яндекс Браузер» и браузер Atom, а для Google Chrome, Safari, Firefox и Edge требуется ручная установка.

    Первый шаг — скачать сертификаты

    Скачайте сертификаты на сайте «Госуслуги» для вашего браузера или устройства:

    • Russian Trusted Root CA.cer
    • Russian Trusted Sub CA.cer
    • Russian Trusted Sub CA 2024.cer

    Если ранее вы уже устанавливали корневой и выпускающий сертификаты в ОС устройства, добавьте новые корневые и выпускающие сертификаты.

    Установка сертификатов Минцифры для Windows (Chrome, Edge, Opera)

    Установка корневого сертификата Russian Trusted Root CA.cer:

    1. В окне «Мастер импорта сертификатов» → Текущий пользователь → Далее.
    2. Поместить все сертификаты в следующее хранилище → Обзор → Доверенные корневые центры сертификации → Ок → Далее.
    3. В окне «Завершение мастера импорта сертификатов» → Готово → Ок.
    4. Если появится окно «Предупреждение системы безопасности» →Да.

    Установка выпускающих сертификатов Russian Trusted Sub CA.cer и Russian Trusted Sub CA 2024.cer:

    1. Выберите «Установить сертификат».
    2. В окне «Мастер импорта сертификатов» → Текущий пользователь → Далее → Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата → Далее.
    3. В окне «Завершение мастера импорта сертификатов» → Готово.
    4. Для второго выпускающего сертификата повторите шаги 1-3.

    Установка сертификатов Минцифры для Windows (Firefox)

    1. Зайдите в «Настройки» → Приватность и защита → Просмотр сертификатов → вкладка «Центры сертификации» → Импортировать.
    2. Укажите файл сертификата и поставьте галочку «Доверять при идентификации веб-сайтов».
    3. Повторить для каждого сертификата.

    Установка сертификатов Минцифры для macOS

    Фото: РИА «Новости»
    1. Скачайте файл Russian Trusted CA.pem.
    2. Откройте скачанный файл → запустится «Связка ключей», где появятся сертификаты Russian Trusted Root CA и Russian Trusted Sub CA.
    3. Откройте сертификат Russian Trusted Root CA и перейдите на вкладку «Доверие».
    4. В пункте «Параметры использования сертификатов» → Всегда доверять.
    5. Введите имя пользователя и пароль → Обновить настройки.
    6. Для установки сертификата Russian Trusted Sub CA повторите пункты 1-5.
    7. Скачайте второй конфигурационный файл  для macOS: перейдите в загрузки → Russian Trusted CA 2024.pem → добавить Russian Trusted Sub CA со сроком действия до 19 июля 2029 года.
    8. На вкладке «Доверие» → Всегда доверять.
    9. Введите имя пользователя и пароль → Обновить настройки.
    10. Перезапустите браузер. В некоторых случаях может потребоваться перезагрузка операционной системы.
    11. Очистите кэш браузера — это поможет применить новые сертификаты.

    Установка сертификатов Минцифры на iOS (iPhone/iPad)

    Фото: РИА «Новости»
    1. Откройте «Госуслуги» в браузере Safari или «Яндекс Браузере». Если используете приложение «Госуслуги», выйдите из него. Продолжите установку, открыв страницу в браузере.
    2. Скачайте профиль для Apple iOS → Разрешить.
    3. Появится сообщение о скачивании файла. Если вместо сообщения появилось окно с набором текстовых символов, страница открыта в приложении «Госуслуги». Закройте его и повторите загрузку через браузер.
    4. Установите профиль сразу после загрузки, иначе он удалится автоматически. Перейдите «Настройки» → Профиль загружен → Установить.
    5. Введите код-пароль для разблокировки устройства.
    6. В окне «Предупреждение» → Установить.
    7. В окне «Установка профиля» → Установить.
    8. В окне «Профиль установлен» нажмите галочку в правом верхнем углу.
    9. После установки включите доверие сертификатам НУЦ Минцифры: перейдите в «Настройки» → Основные → Об этом устройстве → Доверие сертификатам.
    10. Включите доверие сертификату Russian Trusted Root CA, передвинув ползунок вправо.
    11. В оповещении «Корневой сертификат» → Далее.
    12. Очистите кэш браузера.

    Установка сертификатов Минцифры на устройства Samsung с Android

    Фото: РИА «Новости»
    1. Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Сертификат СА.
    2. Появится предупреждение «Ваша конфиденциальность под угрозой» → Установить в любом случае.
    3. Введите пароль или графический ключ от устройства.
    4. В открывшемся файловом менеджере выберите Russian Trusted Root CA → Готово.
    5. После установки появится уведомление «Сертификат ЦА установлен».
    6. Повторите шаги 1-4 для установки выпускающих сертификатов.
    7. Очистите кэш браузера.

    Установка сертификатов Минцифры на устройства Xiaomi и Realme с Android

    1. Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Установка сертификатов (Установить сертификаты из памяти). Если в настройках нет указанных пунктов, перейдите в «Загрузки» и откройте скачанный сертификат. Введите пароль или графический ключ и укажите название скачанного сертификата Russian Trusted Root CA. Появится уведомление, что сертификат установлен.
    2. Выберите «Сертификат центра сертификации».
    3. Появится предупреждение «Конфиденциальность ваших данных будет нарушена» → Все равно установить.
    4. Введите пароль или графический ключ от устройства.
    5. В открывшемся списке загруженных файлов выберите Russian Trusted Root CA.
    6. После установки появится уведомление «Сертификат ЦА установлен».
    7. Для установки выпускающих сертификатов повторите шаги 1-5.
    8. Очистите кэш браузера на устройстве.

    Установка сертификатов Минцифры на других устройствах с Android

    1. Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Установить с карты памяти (Установка сертификатов).
    2. Выберите «Сертификат центра сертификации».
    3. Появится предупреждение «Ваши данные будут доступны посторонним лицам» → Все равно установить. Если система запросит название сертификата, укажите Russian Trusted Root CA.
    4. Введите пароль или графический ключ от устройства.
    5. В списке недавних файлов выберите Russian Trusted Root CA
    6. После установки появится уведомление «Сертификат ЦС установлен»
    7. Для установки выпускающих сертификатов повторите шаги 1-5.
    8. Очистите кэш браузера на устройстве.

    Очистка браузера на смартфоне

    Для Chrome

    Нажмите на три точки (⋮) → «Настройки» → Конфиденциальность и безопасность → Удалить данные о работе в браузере → Кэшированные данные и изображения → Подтвердите удаление.

    Для Opera

    Нажмите на иконку профиля → «Настройки» (значок шестеренка) → Безопасность → Очистить данные → Дополнительно → Кэшированные изображения и файлы → Подтвердите очистку данных.

    Для Firefox

    Нажмите на три точки (⋮) → «Настройки» → Удаление данных просмотра сети (Удаление данных веб-серфинга) → Кэшированные изображения и файлы → Подтвердите удаление данных просмотра сети.

    Предупреждение

    Скачивайте сертификаты только с официальной страницы портала Госуслуг. Не устанавливайте файлы из писем, мессенджеров или рекламных объявлений.

    Не отключайте проверку сертификатов в браузере. Установка российского сертификата лишь расширяет список доверенных центров, не отключая другие механизмы безопасности.

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