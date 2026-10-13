Браузеры перестали открывать сайты российских банков: как установить отечественные сертификаты безопасности
Проблему с открытием российских сайтов в иностранных браузерах решить просто — нужно установить сертификаты Минцифры. Что это за сертификаты и как их скачать — в материале 360.ru.
Что такое сертификат Минцифры и для чего он нужен
Сертификат Минцифры — это цифровой документ, выпущенный Национальным удостоверяющим центром (НУЦ), который подтверждает подлинность сайта и участвует в создании защищенного соединения между сайтом и устройством пользователя.
В цепочке сертификатов НУЦ участвуют три элемента:
- Корневой сертификат (Russian Trusted Root CA) — основа всей цепочки, он должен находиться в доверенном хранилище устройства или браузера. Без него система не сможет подтвердить легитимность других сертификатов.
- Выпускающий сертификат (Russian Trusted Sub CA) — промежуточное звено, которым НУЦ заверяет сертификаты сайтов
- Сертификат сайта — подтверждает домен и содержит открытый ключ для шифрования.
Браузер по цепочке выполняет последовательную проверку сертификатов: сертификат сайта должен быть подписан выпускающим, выпускающий — корневым, а корневой — находиться в доверенном хранилище устройства.
Если корневой сертификат отсутствует в хранилище, браузер прерывает цепочку и показывает предупреждение «Подключение не защищено».
Именно это произошло в августе 2026 года с сайтами российских банков: корневые сертификаты Минцифры изначально встроены только в «Яндекс Браузер» и браузер Atom, а для Google Chrome, Safari, Firefox и Edge требуется ручная установка.
Первый шаг — скачать сертификаты
Скачайте сертификаты на сайте «Госуслуги» для вашего браузера или устройства:
- Russian Trusted Root CA.cer
- Russian Trusted Sub CA.cer
- Russian Trusted Sub CA 2024.cer
Если ранее вы уже устанавливали корневой и выпускающий сертификаты в ОС устройства, добавьте новые корневые и выпускающие сертификаты.
Установка сертификатов Минцифры для Windows (Chrome, Edge, Opera)
Установка корневого сертификата Russian Trusted Root CA.cer:
- В окне «Мастер импорта сертификатов» → Текущий пользователь → Далее.
- Поместить все сертификаты в следующее хранилище → Обзор → Доверенные корневые центры сертификации → Ок → Далее.
- В окне «Завершение мастера импорта сертификатов» → Готово → Ок.
- Если появится окно «Предупреждение системы безопасности» →Да.
Установка выпускающих сертификатов Russian Trusted Sub CA.cer и Russian Trusted Sub CA 2024.cer:
- Выберите «Установить сертификат».
- В окне «Мастер импорта сертификатов» → Текущий пользователь → Далее → Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата → Далее.
- В окне «Завершение мастера импорта сертификатов» → Готово.
- Для второго выпускающего сертификата повторите шаги 1-3.
Установка сертификатов Минцифры для Windows (Firefox)
- Зайдите в «Настройки» → Приватность и защита → Просмотр сертификатов → вкладка «Центры сертификации» → Импортировать.
- Укажите файл сертификата и поставьте галочку «Доверять при идентификации веб-сайтов».
- Повторить для каждого сертификата.
Установка сертификатов Минцифры для macOS
- Скачайте файл Russian Trusted CA.pem.
- Откройте скачанный файл → запустится «Связка ключей», где появятся сертификаты Russian Trusted Root CA и Russian Trusted Sub CA.
- Откройте сертификат Russian Trusted Root CA и перейдите на вкладку «Доверие».
- В пункте «Параметры использования сертификатов» → Всегда доверять.
- Введите имя пользователя и пароль → Обновить настройки.
- Для установки сертификата Russian Trusted Sub CA повторите пункты 1-5.
- Скачайте второй конфигурационный файл для macOS: перейдите в загрузки → Russian Trusted CA 2024.pem → добавить Russian Trusted Sub CA со сроком действия до 19 июля 2029 года.
- На вкладке «Доверие» → Всегда доверять.
- Введите имя пользователя и пароль → Обновить настройки.
- Перезапустите браузер. В некоторых случаях может потребоваться перезагрузка операционной системы.
- Очистите кэш браузера — это поможет применить новые сертификаты.
Установка сертификатов Минцифры на iOS (iPhone/iPad)
- Откройте «Госуслуги» в браузере Safari или «Яндекс Браузере». Если используете приложение «Госуслуги», выйдите из него. Продолжите установку, открыв страницу в браузере.
- Скачайте профиль для Apple iOS → Разрешить.
- Появится сообщение о скачивании файла. Если вместо сообщения появилось окно с набором текстовых символов, страница открыта в приложении «Госуслуги». Закройте его и повторите загрузку через браузер.
- Установите профиль сразу после загрузки, иначе он удалится автоматически. Перейдите «Настройки» → Профиль загружен → Установить.
- Введите код-пароль для разблокировки устройства.
- В окне «Предупреждение» → Установить.
- В окне «Установка профиля» → Установить.
- В окне «Профиль установлен» нажмите галочку в правом верхнем углу.
- После установки включите доверие сертификатам НУЦ Минцифры: перейдите в «Настройки» → Основные → Об этом устройстве → Доверие сертификатам.
- Включите доверие сертификату Russian Trusted Root CA, передвинув ползунок вправо.
- В оповещении «Корневой сертификат» → Далее.
- Очистите кэш браузера.
Установка сертификатов Минцифры на устройства Samsung с Android
- Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Сертификат СА.
- Появится предупреждение «Ваша конфиденциальность под угрозой» → Установить в любом случае.
- Введите пароль или графический ключ от устройства.
- В открывшемся файловом менеджере выберите Russian Trusted Root CA → Готово.
- После установки появится уведомление «Сертификат ЦА установлен».
- Повторите шаги 1-4 для установки выпускающих сертификатов.
- Очистите кэш браузера.
Установка сертификатов Минцифры на устройства Xiaomi и Realme с Android
- Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Установка сертификатов (Установить сертификаты из памяти). Если в настройках нет указанных пунктов, перейдите в «Загрузки» и откройте скачанный сертификат. Введите пароль или графический ключ и укажите название скачанного сертификата Russian Trusted Root CA. Появится уведомление, что сертификат установлен.
- Выберите «Сертификат центра сертификации».
- Появится предупреждение «Конфиденциальность ваших данных будет нарушена» → Все равно установить.
- Введите пароль или графический ключ от устройства.
- В открывшемся списке загруженных файлов выберите Russian Trusted Root CA.
- После установки появится уведомление «Сертификат ЦА установлен».
- Для установки выпускающих сертификатов повторите шаги 1-5.
- Очистите кэш браузера на устройстве.
Установка сертификатов Минцифры на других устройствах с Android
- Перейдите в «Настройки», в поиске введите «Сертификат» → Установить с карты памяти (Установка сертификатов).
- Выберите «Сертификат центра сертификации».
- Появится предупреждение «Ваши данные будут доступны посторонним лицам» → Все равно установить. Если система запросит название сертификата, укажите Russian Trusted Root CA.
- Введите пароль или графический ключ от устройства.
- В списке недавних файлов выберите Russian Trusted Root CA
- После установки появится уведомление «Сертификат ЦС установлен»
- Для установки выпускающих сертификатов повторите шаги 1-5.
- Очистите кэш браузера на устройстве.
Очистка браузера на смартфоне
Для Chrome
Нажмите на три точки (⋮) → «Настройки» → Конфиденциальность и безопасность → Удалить данные о работе в браузере → Кэшированные данные и изображения → Подтвердите удаление.
Для Opera
Нажмите на иконку профиля → «Настройки» (значок шестеренка) → Безопасность → Очистить данные → Дополнительно → Кэшированные изображения и файлы → Подтвердите очистку данных.
Для Firefox
Нажмите на три точки (⋮) → «Настройки» → Удаление данных просмотра сети (Удаление данных веб-серфинга) → Кэшированные изображения и файлы → Подтвердите удаление данных просмотра сети.
Предупреждение
Скачивайте сертификаты только с официальной страницы портала Госуслуг. Не устанавливайте файлы из писем, мессенджеров или рекламных объявлений.
Не отключайте проверку сертификатов в браузере. Установка российского сертификата лишь расширяет список доверенных центров, не отключая другие механизмы безопасности.