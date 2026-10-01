Режиссер «Нюрнберга» спустя более 80 лет отыскал могилу погибшего на войне дяди

Режиссер фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев нашел в Австрии могилу своего дяди, который погиб при освобождении Вены. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Семья Лебедева десятилетиями искала могилу родственника, погибшего в апреле 1945 года. Поисками захоронения после войны занимался отец режиссера. В шестидесятых он приехал в Австрию, но остался ни с чем.

После смерти отца поиски возобновили его дети — Николай и Сергей Лебедевы. Летом 2026 года режиссер обратился в российское посольство в Вене и получил ответ.

«К моему приезду они проделали огромную работу. <…> Они нашли документы, все проверили», — рассказал он.

Лебедев уточнил, что в могиле дяди было 37 человек, их имена известны.

«Даже указано, как они лежат… Это очень странное чувство, потому что все это продолжалось больше 80 лет», — добавил режиссер.

Ранее российское посольство направило протест руководству Польши в связи с демонтажем памятника советским воинам в Пыжице.