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    «Лента» убрала с прилавков лапшу быстрого приготовления с выявленными нарушениями

    «Лента» сняла с продаж лапшу Naruto, «Чан рамен» и «Доширак квисти»

    Фото: РИА «Новости»

    Сеть супермаркетов «Лента» прекратила продажи партий лапши быстрого приготовления нескольких марок с выявленными нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

    Служба качества торговой сети также усилили контроль за качеством продукции.

    Ранее Роскачество проверила образцы лапши быстрого приготовления с вкусом курицы. В семи марках фактические показатели белков, жиров и углеводов не соответствовали заявленным. Нарушителями оказались «Доширак», «Доширак квисти», «Чан рамен», JML, Nissin, SamYang и Naruto.

    Информацию передали торговым сетям и контрольно-надзорным органам и производителям. Последние уже начали принимать меры к устранению нарушений.

    Ранее в Роскачестве назвали тахинную халву полезной для костей и зубов. Она содержит кальций и другие минералы.

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