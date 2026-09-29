«Лента» убрала с прилавков лапшу быстрого приготовления с выявленными нарушениями

«Лента» сняла с продаж лапшу Naruto, «Чан рамен» и «Доширак квисти»

Сеть супермаркетов «Лента» прекратила продажи партий лапши быстрого приготовления нескольких марок с выявленными нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Служба качества торговой сети также усилили контроль за качеством продукции.

Ранее Роскачество проверила образцы лапши быстрого приготовления с вкусом курицы. В семи марках фактические показатели белков, жиров и углеводов не соответствовали заявленным. Нарушителями оказались «Доширак», «Доширак квисти», «Чан рамен», JML, Nissin, SamYang и Naruto.

Информацию передали торговым сетям и контрольно-надзорным органам и производителям. Последние уже начали принимать меры к устранению нарушений.

Ранее в Роскачестве назвали тахинную халву полезной для костей и зубов. Она содержит кальций и другие минералы.