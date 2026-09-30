Россиянам объяснили, как отвечать на странные вопросы на собеседовании

На собеседовании рекрутер может спросить, с каким животным кандидат себя ассоциирует. Так работодатель оценивает скорость реакции, логику рассуждений и способность объяснить выбор. По словам Елисеевой, у таких вопросов нет правильного ответа, поэтому подбирать социально одобряемый вариант не стоит.

Ответы оценивают с учетом должности. В работе с клиентами важны спокойствие и умение поддержать разговор, от аналитика могут ждать уточняющих вопросов, а от руководителя — понимания последствий решения. Один ответ не определяет характер и профессиональную пригодность человека. Поэтому необычные вопросы нередко задают на поздних этапах отбора, когда выбирают между кандидатами с похожим опытом.

Елисеева не советует отказываться от ответа: лучше поразмышлять вслух. Насторожиться стоит, если почти все собеседование посвящено подобным вопросам, а обязанности и условия работы не обсуждают. Если вопрос кажется личным или бестактным, можно уточнить, как он связан с вакансией.