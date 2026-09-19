В Брянской области зубной техник отремонтировал дорогу челюстями

Зубной техник из села Толмачево Брянской области заделал выбоины на улице Березовой гипсовыми моделями челюстей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным канала, мужчина изготавливает модели челюстей на заказ, на ремонт дороги он пустил ненужные образцы. Необычный ремонт быстро сделал улицу местной достопримечательностью.

Жители села свыклись с тем, что чиновники ремонтируют Березовую почти каждый год, но ямы возвращаются. Несмотря на ремонт, местным жителям пришлось все же проявить смекалку.

Ранее в Подмосковье впервые использовали искусственный интеллект для поиска дефектов на региональных дорогах.