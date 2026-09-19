В Брянской области зубной техник отремонтировал дорогу челюстями
Зубной техник из Брянской области заделал ямы гипсовыми челюстями
Зубной техник из села Толмачево Брянской области заделал выбоины на улице Березовой гипсовыми моделями челюстей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По данным канала, мужчина изготавливает модели челюстей на заказ, на ремонт дороги он пустил ненужные образцы. Необычный ремонт быстро сделал улицу местной достопримечательностью.
Жители села свыклись с тем, что чиновники ремонтируют Березовую почти каждый год, но ямы возвращаются. Несмотря на ремонт, местным жителям пришлось все же проявить смекалку.
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