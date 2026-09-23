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    Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

    Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

    Стоп-кадр видео Youtube
    Фото: Стоп-кадр видео Youtube

    Известного блогера Юрия Дудя* включили в список террористов и экстремистов. Данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга.

    «Дудь Юрий Александрович*, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР», — указано в карточке ведомства.

    С апреля 2022 года Дудь* находится в перечне иностранных агентов.

    Днем ранее Лефортовский суд Москвы назначил Дудю* штраф в 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

    В ноябре 2025 года мировой судья участка №  359 Басманного района заочно приговорил Дудя* к одному году и 10 месяцам колонии в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В настоящее время журналист находится за пределами России.

    *Признан в России иностранным агентом.