Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Известного блогера Юрия Дудя* включили в список террористов и экстремистов. Данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Дудь Юрий Александрович*, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР», — указано в карточке ведомства.

С апреля 2022 года Дудь* находится в перечне иностранных агентов.

Днем ранее Лефортовский суд Москвы назначил Дудю* штраф в 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В ноябре 2025 года мировой судья участка № 359 Басманного района заочно приговорил Дудя* к одному году и 10 месяцам колонии в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В настоящее время журналист находится за пределами России.

*Признан в России иностранным агентом.