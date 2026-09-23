Блогера Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
Известного блогера Юрия Дудя* включили в список террористов и экстремистов. Данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга.
«Дудь Юрий Александрович*, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР», — указано в карточке ведомства.
С апреля 2022 года Дудь* находится в перечне иностранных агентов.
Днем ранее Лефортовский суд Москвы назначил Дудю* штраф в 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
В ноябре 2025 года мировой судья участка № 359 Басманного района заочно приговорил Дудя* к одному году и 10 месяцам колонии в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В настоящее время журналист находится за пределами России.
*Признан в России иностранным агентом.