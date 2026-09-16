Модные издания призывают отказаться от концепции тихой роскоши в пользу громкой. Ее главными акцентами выступают насыщенные цвета — красный, фиолетовый, синий, а также крупные детали: стразы, инкрустации и перья. На подиумы ведущих модных домов вернулись бархат, атлас и металлик. Подробнее об этом — в материале MIR24.TV .

В гардеробы также возвращается стиль преппи, зародившийся в американских подготовительных школах для будущих студентов университетов Лиги плюща (Йеля, Принстона, Гарварда) и достигший пика популярности в 80-е годы прошлого века. Для него характерны классическая палитра (бежевый, коричневый, бордовый, синий цвета), традиционные принты (клетка, ромбы, полоска) и материалы вроде твида, денима, кашемира и замши. Кроме того, в образах сезона сочетаются контрастные направления — от черно-белой готики до колор-блокинга.

В мужском гардеробе ключевым правилом стало комбинирование объемов и фактур.

«Один из главных принципов сезона — сочетание разных фактур и объемов. Вместо множества одинаково тяжелых вещей лучше сделать ставку на один объемный слой и спокойную базу. Например, свитер крупной вязки можно надеть с рубашкой, а водолазку — со свободной курткой. В деловом гардеробе будут уместны структурные пиджаки и полупальто, прямые брюки с защипами, тонкий трикотаж. Среди осенних оттенков особенно органично смотрятся графитовый, темно‑зеленый, шоколадный и приглушенный терракотовый», — отметил предприниматель и исследователь современных потребительских и lifestyle-трендов Илья Кутнюк.