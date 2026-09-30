Плесневеет через пару дней. Почему хлеб уже совсем не тот, что прежде?

От чего на самом деле зависит срок хранения хлеба, почему нарезанный батон портится быстрее целого и можно ли просто срезать заплесневевшую корочку с буханки — разбирался 360.ru.

Почему хлеб плесневеет через пару дней

Плесень на хлебе появляется из спор микроскопических грибов, которые находятся в окружающем воздухе. После попадания на поверхность продукта при подходящих условиях они начинают прорастать.

В среднем видимые колонии плесени возникают на хлебобулочных изделиях через три-семь дней, следует из материала Роскачества со ссылкой на исследования ведущего научного сотрудника НИИ хлебопекарной промышленности Олеси Савкиной. Однако в благоприятных для грибов условиях этот срок может сократиться до одного-двух дней.

Модельные опыты с принудительным заражением показали, что первые признаки плесени на пшеничных изделиях, приготовленных ускоренным способом без опары и закваски, могут появиться через 24 часа. У пшеничного хлеба длительного приготовления — например, с использованием опары или закваски — через 36 часов, у ржаного и ржано-пшеничного — через 40 часов.

При этом говорить о том, что современный хлеб в последнее время принципиально изменился, неправильно, рассказала 360.ru пищевой технолог, автор телеграм-канала «Про еду от кандидата наук» Нелли Львович.

«Да ничего капитально не изменилось в последнее время. Технология традиционная, капитально ничего не поменялось. Если мы сравниваем с более ранними временами, то там было меньше добавок. Сейчас очень много добавок в муку, но это последние лет 20 нормальная практика», — объяснила она.

По словам эксперта, добавки могут использовать в том числе для улучшения свойств слабой муки — например, ферментные препараты и окислители.

Как технология приготовления влияет на срок хранения

На скорость порчи влияет не только состав, но и технология приготовления. Львович посоветовала обращать внимание на хлеб длительной ферментации и изделия на закваске.

«Лучше всего выбирать хлеб не из муки высшего сорта, на закваске, длительного брожения. Тогда он будет иметь более богатый, широкий букет вкуса, потому что там органические кислоты накапливаются, частично белки уже начинают расщепляться. И чем дольше он выстаивает, тем дольше хранится потом. Быстрый хлеб будет быстрее портиться», — рассказала она.

Данные НИИ хлебопекарной промышленности также показывают разницу между изделиями, приготовленными ускоренным и длительным способом. Однако приведенные институтом сроки получили в модельных опытах с принудительным заражением плесенью и они не являются обычными сроками годности хлеба.