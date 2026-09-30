Технолог Львович объяснила, почему хлеб стал быстро плесневеть

Быстрое появление плесени на хлебе не означает, что его рецептура или технология производства в последнее время принципиально изменились. На срок хранения влияют способ приготовления, упаковка и условия, в которых находится продукт, рассказала 360.ru автор телеграм-канала «Про еду от кандидата наук» Нелли Львович.

«Да ничего капитально не изменилось в последнее время. Технология традиционная, капитально ничего не поменялось. Если мы сравниваем с более ранними временами, то там было меньше добавок. Сейчас очень много добавок в муку, но это последние лет 20 нормальная практика», — объяснила она.

По словам Львович, дольше может храниться хлеб длительной ферментации, в том числе приготовленный на закваске. Быстро приготовленный хлеб, напротив, способен испортиться раньше.

«Чем дольше он выстаивает, тем дольше он хранится потом. Быстрый хлеб будет быстрее портиться», — отметила технолог.

Также быстрее плесневеет нарезанный хлеб. При нарезке увеличивается площадь поверхности, на которую могут попасть споры плесени. Поэтому для более длительного хранения эксперт посоветовала выбирать ненарезанный хлеб.

Почему хлеб плесневеет, как правильно его хранить и можно ли спасти продукт с небольшим пятном плесени — читайте в материале 360.ru.