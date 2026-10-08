Стала известна разница между наибольшей и наименьшей пенсиями в России

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией составила почти 25 тыс руб

Разница между средней пенсией неработающих пенсионеров в регионах России достигла 24 730 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Самую высокую среднюю выплату получают неработающие пенсионеры на Чукотке — 43 986 рублей. На другом конце списка находится Дагестан, где показатель составляет 19 256 рублей.

Таким образом, средняя пенсия на Чукотке более чем в 2,2 раза превышает показатель Дагестана. При этом средний размер выплаты неработающим пенсионерам по России составляет 25 849 рублей.

Ранее эксперт Татьяна Подольская сообщила, что в 2027 году пенсии повысят. По ее словам, страховые выплаты индексируют дважды в год.

В период с 1 февраля 2027-го выплаты по инвалидности, старости и потере кормильца увеличат на 6,8%. Эти показатели сопоставимы с прогнозом уровня инфляции за 2026 год.