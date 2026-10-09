09 октября 2026 23:01 Простая лень или смена парадигмы. Почему молодежь отказалась от карьерных амбиций Топ-менеджер Роговой: директивный подход не годится для работы с зумерами Эксклюзив

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Работодатели все чаще стали сталкиваться с безответственностью молодых сотрудников. Зумеры не готовы приходить без опозданий, брать ответственность и получать фундаментальное образование. Но даже к ним можно найти подход. Как это сделать, выяснил 360.ru.

Принцип сохранения энергии Социальный психолог, управляющий партнер российской аналитической компании Светлана Симоненко в течение 20 лет изучала молодежь. Но именно результаты последних лет насторожили специалиста. Присущие молодому поколению яркость, желание привлекать к себе внимание, стремиться быть лучшим в работе ушли на второй план.

Фото: РИА «Новости»

«И сейчас мы видим антитезу. Мы видим переход в сохранение энергии: „Зачем мне проявляться, а вдруг что-то“. Отсутствие позитивного взгляда на вещи», — заявила она. Зависимость от смартфона как причина упадка сил Депрессия сильно помолодела. Упадок сил и настроения, хронический стресс и тревожность характерны для зумеров. Управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова назвала две причины — информационный шум и страх получить негативную оценку.

Конечно, смартфоны есть практически у всех, но молодежь просыпается со смартфоном, к третьей паре устает от просмотра ленты. Информационный думскроллинг — это, конечно, наше все, если говорить о молодежи. Лариса Паутова Управляющий директор фонда «Общественное мнение»

Карьера как профессиональный рост неинтересна зумерам. Главным мотиватором к работе стали деньги. Самореализация и творчество тоже не на первых местах.

Фото: РИА «Новости»

«Думаю, это действительно смена парадигмы, она во многом подогревается образом успеха, который активно продвигается в обществе. Зачем вам строить долгосрочную карьеру, если через три года вы будете менять профессию? Зачем вам получать фундаментальное образование, если вы будете переучиваться каждые пять лет?» — объяснила Симоненко. Этот нарратив не соответствует действительности. Но он звучит отовсюду, в том числе из официальных СМИ. Минусы работы с зумерами Работать с молодежью действительно сложно. В некоторых случаях, по мнению работодателей, совсем невозможно.

Фото: РИА «Новости»

Молодая сотрудница Аня Чижик рассказала 360.ru, как предыдущий работодатель отчитывал за регулярные трехминутные опоздания и наушники, хотя качество работы, по ее мнению, от этого не страдало. «Я не виновата, что они находились на следующей станции метро. Если они будут прямо возле дома, я вообще на полчаса будут опаздывать. <… > При этом я такая исполнительная была. Руководитель ругалась, что я в наушниках 24/7», — сказала девушка. Как заинтересовать молодого сотрудника Все не так плохо, ведь, по мнению специалистов, к свободолюбивым молодым сотрудникам тоже можно найти подход. Вчерашних студентов нужно не просто обучать, а воспитывать. Топ-менеджер Александр Роговой посоветовал коллегам изменить стиль управления и запастись терпением.

Если мы искренне показываем и объясняем, что важно, те или иные ценности, то они будут восприниматься. Но надо набираться терпения. <…> Директивный подход «Я сказал, что это правильно, — значит, это правильно» с этими ребятами работать не будет. Надо искать аргументы, готовиться к такому взаимодействию. Александр Роговой Топ-менеджер

Специалисты пришли к выводу, что молодежи необходим позитивный образ будущего. Информационный шум нужно менять на смысл, тогда будет к чему стремиться, ради чего отстаивать свое мнение и блистать идеями.